О главных новостях 1278 дня полномасштабной войны, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Прорыв под Добропольем, бои за Покровск, нехватка пехоты: интервью с "Перуном", командиром 1-го ОШП

06:02, 24 августа

США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM, – WSJ

По данным издания, администрация Трампа "одобрила продажу" Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM).

Это оружие должно быть поставлено примерно через 6 недель.

05:51, 24 августа

ВСУ отбросили врага возле Андреевки на Сумщине, – DeepState

Аналитики сообщили, что Силы обороны отбросили оккупантов у Андреевки в Донецкой области.

04:05, 24 августа

Взрывы на Сумщине

В Сумской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".

02:55, 24 августа

Беспилотники атаковали более 10 регионов России и долетели до Чувашии

Вечером 23 августа в ряде регионов России прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке неизвестных беспилотников.

Оккупанты заявили о якобы "успешной работе ПВО" в Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областях, Московском регионе, Республике Чувашия и над акваторией Черного моря.

01:26, 24 августа

Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по России западным дальнобойным оружием, – WSJ

Минобороны США несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Соответствующую процедуру ввели после смены администрации.

01:04, 24 августа

Россия ударила баллистикой по Павлограду

В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

00:49, 24 августа

Дроны атаковали Белгородскую и Курскую области

Беспилотники ударили по Белгородской и Курской областях. Местные жители сообщили о по меньшей мере по 5 взрывах.