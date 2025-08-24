Про головні новини 1278 дня повномасштабної війни, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.
За даними видання, адміністрація Трампа "схвалила продаж" Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Ця зброя має бути поставлена приблизно за 6 тижнів. Аналітики повідомили, що Сили оборони відкинули окупантів біля Андріївки на Донеччині. У Сумській області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про "Шахеди". Ввечері 23 серпня в низці регіонів Росії прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку невідомих безпілотників. Окупанти заявили про нібито "успішну роботу ППО" у Брянській, Калузькій, Смоленській, Курській, Ленінградській, Тверській, Новгородській, Орловській, Тамбовській областях, Московському регіоні, Республіці Чувашія й над акваторією Чорного моря. Міноборони США кілька місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Росії. Відповідну процедуру запровадили після зміни адміністрації. У Павлограді на Дніпропетровщині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу. Безпілотники вдарили по Бєлгородській і Курській областях. Місцеві жителі повідомили про щонайменше по 5 вибухів.
США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM, – WSJ
ЗСУ відкинули ворога біля Андріївки на Сумщині, – DeepState
Вибухи на Сумщині
Безпілотники атакували понад 10 регіонів Росії та долетіли до Чувашії
Пентагон кілька місяців блокує удари України по Росії західною далекобійною зброєю, – WSJ
Росія вдарила балістикою по Павлограду
Дрони атакували Бєлгородську та Курську області
