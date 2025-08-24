Про головні новини 1278 дня повномасштабної війни, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Прорив під Добропіллям, бої за Покровськ, брак піхоти: інтерв’ю з "Перуном", командиром 1-го ОШП