06:02, 24 серпня

США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM, – WSJ

За даними видання, адміністрація Трампа "схвалила продаж" Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM).

Ця зброя має бути поставлена приблизно за 6 тижнів.

05:51, 24 серпня

ЗСУ відкинули ворога біля Андріївки на Сумщині, – DeepState

Аналітики повідомили, що Сили оборони відкинули окупантів біля Андріївки на Донеччині.

04:05, 24 серпня

Вибухи на Сумщині

У Сумській області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".

02:55, 24 серпня

Безпілотники атакували понад 10 регіонів Росії та долетіли до Чувашії

Ввечері 23 серпня в низці регіонів Росії прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку невідомих безпілотників.

Окупанти заявили про нібито "успішну роботу ППО" у Брянській, Калузькій, Смоленській, Курській, Ленінградській, Тверській, Новгородській, Орловській, Тамбовській областях, Московському регіоні, Республіці Чувашія й над акваторією Чорного моря.

01:26, 24 серпня

Пентагон кілька місяців блокує удари України по Росії західною далекобійною зброєю, – WSJ

Міноборони США кілька місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Відповідну процедуру запровадили після зміни адміністрації.

01:04, 24 серпня

Росія вдарила балістикою по Павлограду

У Павлограді на Дніпропетровщині прогриміли вибухи.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

00:49, 24 серпня

Дрони атакували Бєлгородську та Курську області

Безпілотники вдарили по Бєлгородській і Курській областях. Місцеві жителі повідомили про щонайменше по 5 вибухів.