10 августа, 06:40
9

Атака "Шахедами", взрывы в России, обращение лидеров Европы о мире: хронология 1264 дня войны

Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1264 сутки. Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения и постоянные попытки оккупировать как можно больше наших территорий.

О главных новостях 1264 суток полномасштабной войны – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях России – сообщает 24 Канал.

04:06, 10 августа

Серия взрывов прогремела в Энгельсе и Саратове

Россияне жалуются на взрывы в Саратове и соседнем Энгельсе. 

Под атакой мог оказаться местный нефтеперерабатывающий завод.

03:00, 10 августа

7 лидеров Европы выложили обращение на фоне предстоящих переговоров Трампа и Путина

Лидеры ряда европейских стран сделали заявление об их позиции по миру в Украине. Макрон, Мелони, Мерц, Туск, Стармер, фон дер Ляйен и Стубб отметили: продолжают твердо стоять на стороне Украины.

Украина имеет свободу выбора относительно собственной судьбы. Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Мы остаемся преданными принципу, что международные границы не должны меняться силой,
– отметили в заявлении.

Также лидеры отметили, что текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров.

02:11, 10 августа

В Воронеже прогремели взрывы, есть перебои с интернетом

В российском Воронеже прогремела серия взрывов. Россияне жалуются на дроны. Наблюдаются перебои в работе интернета.

00:04, 10 августа

Линия фронта – это не граница, – Ермак о переговорах в Британии

Накануне Андрей Ермак вместе с Рустемом Умеровым провели важные встречи с европейскими советниками по безопасности, министром иностранных дел Великобритании и вице-президентом США.

Позиции звучали четкие: надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня – необходимо. Линия фронта – не граница,
– подчеркнул руководитель ОП.

Также отметил, что партнеры поддерживают Украину не только словами. Так, помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия России не остановится.

 