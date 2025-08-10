Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1264 сутки. Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения и постоянные попытки оккупировать как можно больше наших территорий.

О главных новостях 1264 суток полномасштабной войны – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях России – сообщает 24 Канал.

