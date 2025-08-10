Атака "Шахедами", взрывы в России, обращение лидеров Европы о мире: хронология 1264 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1264 сутки. Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения и постоянные попытки оккупировать как можно больше наших территорий.
О главных новостях 1264 суток полномасштабной войны – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях России – сообщает 24 Канал.
Серия взрывов прогремела в Энгельсе и Саратове
7 лидеров Европы выложили обращение на фоне предстоящих переговоров Трампа и Путина
– отметили в заявлении.
В Воронеже прогремели взрывы, есть перебои с интернетом
Линия фронта – это не граница, – Ермак о переговорах в Британии
– подчеркнул руководитель ОП.
Россияне жалуются на взрывы в Саратове и соседнем Энгельсе.
Под атакой мог оказаться местный нефтеперерабатывающий завод.
Лидеры ряда европейских стран сделали заявление об их позиции по миру в Украине. Макрон, Мелони, Мерц, Туск, Стармер, фон дер Ляйен и Стубб отметили: продолжают твердо стоять на стороне Украины.
Украина имеет свободу выбора относительно собственной судьбы. Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Мы остаемся преданными принципу, что международные границы не должны меняться силой,
Также лидеры отметили, что текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров.
В российском Воронеже прогремела серия взрывов. Россияне жалуются на дроны. Наблюдаются перебои в работе интернета.
Накануне Андрей Ермак вместе с Рустемом Умеровым провели важные встречи с европейскими советниками по безопасности, министром иностранных дел Великобритании и вице-президентом США.
Позиции звучали четкие: надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня – необходимо. Линия фронта – не граница,
Также отметил, что партнеры поддерживают Украину не только словами. Так, помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия России не остановится.