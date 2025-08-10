Укр Рус
Атака "Шахедами", вибухи в Росії, звернення лідерів Європи щодо миру: хронологія 1264 дня війни
10 серпня, 06:40
9

Атака "Шахедами", вибухи в Росії, звернення лідерів Європи щодо миру: хронологія 1264 дня війни

Юлія Муріна

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1264 добу. Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення й постійні спроби окупувати якомога більше наших територій.

Про головні новини 1264 доби повномасштабної війни – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини Росії – повідомляє 24 Канал.

04:06, 10 серпня

Серія вибухів пролунала в Енгельсі й Саратові

Росіяни скаржаться на вибухи в Саратові й сусідньому Енгельсі. 

Під атакою міг опинитися місцевий нафтопереробний завод.

03:00, 10 серпня

7 лідерів Європи виклали звернення на тлі майбутніх перемовин Трампа та Путіна

Лідери низки європейських країн зробили заяву про їхню позицію щодо миру в Україні. Макрон, Мелоні, Мерц, Туск, Стармер, фон дер Ляєн і Стубб наголосили: продовжують твердо стояти на боці України.

Україна має свободу вибору щодо власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою,
 – наголосили в заяві.

Також лідери зазначили, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів.

02:11, 10 серпня

У Воронежі пролунали вибухи, є перебої з інтернетом

У російському Воронежі прогриміла серія вибухів. Росіяни скаржаться на дрони. Спостерігаються перебої в роботі інтернету.

00:04, 10 серпня

Лінія фронту – це не кордон, – Єрмак про перемовини у Британії

Напередодні Андрій Єрмак разом із Рустемом Умєровим провели важливі зустрічі з європейськими безпековими радниками, міністром закордонних справ Британії та віцепрезидентом США.

Позиції звучали чіткі: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації. Припинення вогню – потрібне. Лінія фронту – не кордон,
 – наголосив керівник ОП.

Також зазначив, що партнери підтримують Україну не лише словами. Так, допомога триватиме у військовій, фінансовій і санкційній площині, поки агресія Росії не зупиниться.

 