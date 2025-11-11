Атака "Шахедами" на Украину, взрывы на российском НПЗ: хронология 1357 дня войны

В Украине начались и продолжаются 1357 сутки полномасштабной войны. Россия продолжает наносить удары по городам и селам, противник активно давит и на фронте.

Наши силы пытаются сдержать врага и отражать атаки. О главных событиях 11 ноября, ситуацию на фронте, потери противника, а также продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

