Атака "Шахедами" на Україну, вибухи на російському НПЗ: хронологія 1357 дня війни

02:43, 11 листопада

За словами очевидців, було видно спалахи на південному заході Саратова і чути звуки двигуна в небі. Деякі БпЛА летіли з боку Волги.

За даними місцевої влади, є пошкодження об'єктів інфраструктури. На місці працюють усі екстрені служби. У телеграм-каналах зазначається, що виникла пожежа на місцевому НПЗ.