Наші сили намагаються стримати ворога та відбивати атаки. Про головні події 11 листопада, ситуацію на фронті, втрати противника, а також просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
За словами очевидців, було видно спалахи на південному заході Саратова і чути звуки двигуна в небі. Деякі БпЛА летіли з боку Волги. За даними місцевої влади, є пошкодження об'єктів інфраструктури. На місці працюють усі екстрені служби. У телеграм-каналах зазначається, що виникла пожежа на місцевому НПЗ. Повітряні сили повідомляли, що декілька груп БпЛА рухаються у напрямку Рені. Вже о 00:37 в Рені було гучно. Зазначалося, що на Рені летить кілька груп БпЛА.
