Наши силы пытаются сдержать врага и отражать атаки. О главных событиях 11 ноября, ситуацию на фронте, потери противника, а также продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

02:43, 11 ноября

Российский Саратов атаковали дроны

По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки двигателя в небе. Некоторые БпЛА летели со стороны Волги.

По данным местных властей, есть повреждения объектов инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы. В телеграм-каналах отмечается, что возник пожар на местном НПЗ.

01:00, 11 ноября

Враг ударил по Одесской области

Воздушные силы сообщали, что несколько групп БпЛА движутся в направлении Рени. Уже в 00:37 в Рени было громко. Отмечалось, что на Рени летит несколько групп БпЛА.