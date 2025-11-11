02:43, 11 ноября

По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки двигателя в небе. Некоторые БпЛА летели со стороны Волги.

По данным местных властей, есть повреждения объектов инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы. В телеграм-каналах отмечается, что возник пожар на местном НПЗ.