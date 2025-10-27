Обстрел Украины "Шахедами", атака дронов на Москву: хронология 1342 дня войны

Начались 1342 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты ежедневно пытаются захватить как можно больше территории, однако наши защитники дают врагу отпор и наносят ему значительные потери.

Главные новости фронта, последствия вражеских атак, громкие заявления мировых лидеров и ситуацию в стране – собирает 24 Канал.

Смотрите также Несет ядерный заряд: для чего Россия запускает "Ярс" РС-24 и сколько у нее таких ракет

Какие главные события 27 октября?