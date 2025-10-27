Обстріл України "Шахедами", атака дронів на Москву: хронологія 1342 дня війни
Розпочалася 1342 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти щодня намагаються захопити якомога більше території, проте наші захисники дають ворогу відсіч та завдають йому значних втрат.
Головні новини фронту, наслідки ворожих атак, гучні заяви світових лідерів та ситуацію в країні – збирає 24 Канал.
Які головні події 27 жовтня?
Що відомо про втрати ворога
Москва була під атакою дронів
За даними Генштабу ЗСУ, за добу 26 жовтня російська армія втратила 800 військовослужбовців.
Крім того, було знищено одну РСЗВ, 34 артилерійські системи, 3 броньовані машини та 2 танки.
Загальні втрати ворога у війні з Україною сягнули близько 1 136 890 осіб.
Уночі по Україні вдарили ворожі дрони. Безпілотники літали, зокрема, на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
Увечері 26 жовтня та вночі 27 жовтня столиця Росії була під атакою безпілотників.
26 жовтня у період з 20:49 по 21:11 Собянін заявляв про збиття 4 дронів, які прямували на Москву. За словами чиновника, на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.
Уже після опівночі 27 жовтня мер Москви Сергій Собянін повідомив, що українські БпЛА продовжують намагатись атакувати Москву. Станом на 01:32 на підльоті до міста російська ППО нібито збила вже 21 дрон. Аеропорт Домодєдово тимчасово зачинений.