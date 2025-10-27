06:15, 27 жовтня

Увечері 26 жовтня та вночі 27 жовтня столиця Росії була під атакою безпілотників.

26 жовтня у період з 20:49 по 21:11 Собянін заявляв про збиття 4 дронів, які прямували на Москву. За словами чиновника, на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

Уже після опівночі 27 жовтня мер Москви Сергій Собянін повідомив, що українські БпЛА продовжують намагатись атакувати Москву. Станом на 01:32 на підльоті до міста російська ППО нібито збила вже 21 дрон. Аеропорт Домодєдово тимчасово зачинений.