Главные новости фронта, последствия вражеских атак, громкие заявления мировых лидеров и ситуацию в стране – собирает 24 Канал.
Какие главные события 27 октября?
По данным Генштаба ВСУ, за сутки 26 октября российская армия потеряла 800 военнослужащих. Кроме того, было уничтожено одну РСЗО, 34 артиллерийские системы, 3 бронированные машины и 2 танка. Общие потери врага в войне с Украиной составили около 1 136 890 человек. Ночью по Украине ударили вражеские дроны. Беспилотники летали, в частности, на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Запорожье. Вечером 26 октября и ночью 27 октября столица России была под атакой беспилотников. 26 октября в период с 20:49 по 21:11 Собянин заявлял о сбитии 4 дронов, которые направлялись на Москву. По словам чиновника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Уже после полуночи 27 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские БпЛА продолжают пытаться атаковать Москву. По состоянию на 01:32 на подлете к городу российская ПВО якобы сбила уже 21 дрон. Аэропорт Домодедово временно закрыт.
