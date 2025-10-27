06:15, 27 октября

Вечером 26 октября и ночью 27 октября столица России была под атакой беспилотников.

26 октября в период с 20:49 по 21:11 Собянин заявлял о сбитии 4 дронов, которые направлялись на Москву. По словам чиновника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Уже после полуночи 27 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские БпЛА продолжают пытаться атаковать Москву. По состоянию на 01:32 на подлете к городу российская ПВО якобы сбила уже 21 дрон. Аэропорт Домодедово временно закрыт.