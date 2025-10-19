Украина продолжает противостоять российскому полномасштабному вторжению уже 1334 день. Несмотря на значительные потери Россия не останавливает штурмы на разных направлениях фронта, а украинские защитники достойно держат оборону.

Самое главное о ситуации на фронте, заявления мира об Украине и основные события в стране 19 октября – собирает 24 Канал.

Смотрите также Узел, решающий все: в какую стратегическую точку целят россияне на Харьковщине

Что происходит 19 октября?