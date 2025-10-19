Укр Рус
Атака дронов на Россию, ситуация на фронте: хронология 1334 дня войны
19 октября, 06:29
Атака дронов на Россию, ситуация на фронте: хронология 1334 дня войны

Дария Черныш

Украина продолжает противостоять российскому полномасштабному вторжению уже 1334 день. Несмотря на значительные потери Россия не останавливает штурмы на разных направлениях фронта, а украинские защитники достойно держат оборону.

Самое главное о ситуации на фронте, заявления мира об Украине и основные события в стране 19 октября – собирает 24 Канал.

Что происходит 19 октября?

 

05:46, 19 октября

Россия под атакой дронов

В Оренбургской и Самарской областях объявили угрозу атаки беспилотников.

В Оренбурге в результате удара пострадал газовый завод. А в Самаре горит НПЗ. Местные жители жаловались на взрывы и дым.

В обоих городах временно приостановили прием и вылет самолетов из аэропортов.

Горит газзавод в Оренбурге / Фото из телеграмма Supernova+

00:20, 19 октября

Путин об условии прекращения войны в разговоре с Трампом

По данным Washington Post, в телефонном разговоре с президентом США Путина озвучил свое условие для завершения войны – передача России всего Донбасса.

Также российский диктатор намекнул на готовность якобы уступить оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецкой.