00:20, 19 жовтня

За даними Washington Post, у телефонній розмові з президентом США Путіна озвучив свою умову для завершення війни – передання Росії всього Донбасу.

Також російський диктатор натякнув на готовність нібито поступитися окупованими територіями Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецькою.