19 жовтня, 06:29
Атака дронів на Росію, ситуація на фронті: хронологія 1334 дня війни

Дарія Черниш

Україна продовжує протистояти російському повномасштабному вторгненню вже 1334 день. Попри значні втрати, Росія не зупиняє штурми на різних напрямках фронту, а українські захисники гідно тримають оборону.

Найголовніше про ситуацію на фронті, заяви світу про Україну та основні події в країні 19 жовтня – збирає 24 Канал.

Що відбувається 19 жовтня?

 

05:46, 19 жовтня

Росія під атакою дронів

В Оренбурзькій та Самарській областях оголосили загрозу атаки безпілотників. 

В Оренбурзі внаслідок удару постраждав газовий завод. А Самарі горить НПЗ. Місцеві мешканці бідкались на вибухи й дим. 

В обох містах тимчасово призупинили прийом і виліт літаків з аеропортів.

Палає газзавод в Оренбурзі / Фото з телеграму Supernova+

00:20, 19 жовтня

Путін про умову припинення війни у розмові з Трампом

За даними Washington Post, у телефонній розмові з президентом США Путіна озвучив свою умову для завершення війни – передання Росії всього Донбасу.

Також російський диктатор натякнув на готовність нібито поступитися окупованими територіями Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецькою.