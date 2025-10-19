Найголовніше про ситуацію на фронті, заяви світу про Україну та основні події в країні 19 жовтня – збирає 24 Канал.
Дивіться також Вузол, що вирішує все: в яку стратегічну точку цілять росіяни на Харківщині
Що відбувається 19 жовтня?
В Оренбурзькій та Самарській областях оголосили загрозу атаки безпілотників. В Оренбурзі внаслідок удару постраждав газовий завод. А Самарі горить НПЗ. Місцеві мешканці бідкались на вибухи й дим. В обох містах тимчасово призупинили прийом і виліт літаків з аеропортів. Палає газзавод в Оренбурзі / Фото з телеграму Supernova+ За даними Washington Post, у телефонній розмові з президентом США Путіна озвучив свою умову для завершення війни – передання Росії всього Донбасу. Також російський диктатор натякнув на готовність нібито поступитися окупованими територіями Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецькою.
Росія під атакою дронів
Путін про умову припинення війни у розмові з Трампом
В Оренбурзькій та Самарській областях оголосили загрозу атаки безпілотників.
В Оренбурзі внаслідок удару постраждав газовий завод. А Самарі горить НПЗ. Місцеві мешканці бідкались на вибухи й дим.
В обох містах тимчасово призупинили прийом і виліт літаків з аеропортів.
Палає газзавод в Оренбурзі / Фото з телеграму Supernova+
За даними Washington Post, у телефонній розмові з президентом США Путіна озвучив свою умову для завершення війни – передання Росії всього Донбасу.
Також російський диктатор натякнув на готовність нібито поступитися окупованими територіями Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецькою.