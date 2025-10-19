05:46, 19 октября

В Оренбургской и Самарской областях объявили угрозу атаки беспилотников.

В Оренбурге в результате удара пострадал газовый завод. А в Самаре горит НПЗ. Местные жители жаловались на взрывы и дым.

В обоих городах временно приостановили прием и вылет самолетов из аэропортов.

Горит газзавод в Оренбурге / Фото из телеграмма Supernova+