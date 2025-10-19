Самое главное о ситуации на фронте, заявления мира об Украине и основные события в стране 19 октября – собирает 24 Канал.
Смотрите также Узел, решающий все: в какую стратегическую точку целят россияне на Харьковщине
Что происходит 19 октября?
В Оренбургской и Самарской областях объявили угрозу атаки беспилотников. В Оренбурге в результате удара пострадал газовый завод. А в Самаре горит НПЗ. Местные жители жаловались на взрывы и дым. В обоих городах временно приостановили прием и вылет самолетов из аэропортов. Горит газзавод в Оренбурге / Фото из телеграмма Supernova+ По данным Washington Post, в телефонном разговоре с президентом США Путина озвучил свое условие для завершения войны – передача России всего Донбасса. Также российский диктатор намекнул на готовность якобы уступить оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецкой.
Россия под атакой дронов
Путин об условии прекращения войны в разговоре с Трампом
В Оренбургской и Самарской областях объявили угрозу атаки беспилотников.
В Оренбурге в результате удара пострадал газовый завод. А в Самаре горит НПЗ. Местные жители жаловались на взрывы и дым.
В обоих городах временно приостановили прием и вылет самолетов из аэропортов.
Горит газзавод в Оренбурге / Фото из телеграмма Supernova+
По данным Washington Post, в телефонном разговоре с президентом США Путина озвучил свое условие для завершения войны – передача России всего Донбасса.
Также российский диктатор намекнул на готовность якобы уступить оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецкой.