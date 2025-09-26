Укр Рус
24 Канал Новости Украины Атака на российский НПЗ, удар по Сумщине и дроны над Данией: хронология 1311 дня войны
26 сентября, 06:36
7

Атака на российский НПЗ, удар по Сумщине и дроны над Данией: хронология 1311 дня войны

Тимур Еремьянц

Начались 1311 сутки российского полномасштабного вторжения в Украину. Враг не прекращает попыток захватить как можно больше территорий и терроризирует мирное население, но украинские защитники наносят ответные удары.

Какова ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, что известно о последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов – главное за 26 сентября сообщает 24 Канал.

Какие главные новости за 26 сентября?

 

07:10, 26 сентября

В ВСУ сообщили о потерях врага

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 25 сентября российские захватчики потеряли 940 солдат.

Кроме этого, украинские воины ликвидировали 2 танка, 14 артиллерийских систем, 334 дрона, 82 единицы автомобильной техники.

06:53, 26 сентября

Оккупанты обстреляли Херсон авиабомбами

Российские захватчики обстреляли Херсон управляемыми авиабомбами утром, в городе прогремела серия взрывов.

В небе зафиксировали 4 российских истребителя Су-34, количество самолетов во время атаки возросло до 7.

06:13, 26 сентября

Враг ударил по Сумам

Российские оккупанты около 04:20 атаковали КАБом жилой сектор в Стецьковском старостинском округе, что в Сумском районе возле Сум.

В результате удара повреждены жилые дома, также могут быть перебои с электроснабжением и газоснабжением. Предварительно – без пострадавших.

Позже стало известно, что в Стецьковке два дома уничтожены дотла, а еще около десятка повреждены.

05:23, 26 сентября

В России атаковали НПЗ

Пропагандисты заявляют, что ВСУ атаковали Краснодарский край и Ростовскую область России. Произошел пожар на НПЗ, повреждены автомобили, а обломки БпЛА якобы разбросаны в жилом районе.

Предположительно, вследствие падения обломков на одну из установок произошло возгорание на площади 30 квадратных метров. Под атакой мог быть Афипский НПЗ.

По словам местных, атака была около 02:00 ночи.