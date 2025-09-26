Атака на российский НПЗ, удар по Сумщине и дроны над Данией: хронология 1311 дня войны
Начались 1311 сутки российского полномасштабного вторжения в Украину. Враг не прекращает попыток захватить как можно больше территорий и терроризирует мирное население, но украинские защитники наносят ответные удары.
Какова ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, что известно о последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов – главное за 26 сентября сообщает 24 Канал.
Какие главные новости за 26 сентября?
В ВСУ сообщили о потерях врага
Оккупанты обстреляли Херсон авиабомбами
Враг ударил по Сумам
В России атаковали НПЗ
По данным Генштаба ВСУ, за сутки 25 сентября российские захватчики потеряли 940 солдат.
Кроме этого, украинские воины ликвидировали 2 танка, 14 артиллерийских систем, 334 дрона, 82 единицы автомобильной техники.
Российские захватчики обстреляли Херсон управляемыми авиабомбами утром, в городе прогремела серия взрывов.
В небе зафиксировали 4 российских истребителя Су-34, количество самолетов во время атаки возросло до 7.
Российские оккупанты около 04:20 атаковали КАБом жилой сектор в Стецьковском старостинском округе, что в Сумском районе возле Сум.
В результате удара повреждены жилые дома, также могут быть перебои с электроснабжением и газоснабжением. Предварительно – без пострадавших.
Позже стало известно, что в Стецьковке два дома уничтожены дотла, а еще около десятка повреждены.
Пропагандисты заявляют, что ВСУ атаковали Краснодарский край и Ростовскую область России. Произошел пожар на НПЗ, повреждены автомобили, а обломки БпЛА якобы разбросаны в жилом районе.
Предположительно, вследствие падения обломков на одну из установок произошло возгорание на площади 30 квадратных метров. Под атакой мог быть Афипский НПЗ.
По словам местных, атака была около 02:00 ночи.