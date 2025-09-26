06:13, 26 вересня

Російські окупанти близько 04:20 атакували КАБом житловий сектор у Стецьківському старостинському окрузі, що у Сумському районі біля Сум.

Унаслідок удару пошкоджені житлові будинки, також можуть бути перебої з електропостачання та газопостачанням. Попередньо – без постраждалих.

Пізніше стало відомо, що у Стецьківці два будинки знищені вщент, а ще близько десятка пошкоджені.