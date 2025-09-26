Атака на російський НПЗ, удар по Сумщині та дрони над Данією: хронологія 1311 дня війни
Розпочалася 1311 доба російського повномасштабного вторгнення в Україну. Ворог не припиняє спроб захопити якомога більше територій та тероризує мирне населення, але українські захисники завдають ударів у відповідь.
Яка ситуація на фронті, у тилу й на міжнародній арені, що відомо про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів – головне за 26 вересня повідомляє 24 Канал.
Які головні новини за 26 вересня?
Ворог ударив по Сумах
Російські окупанти близько 04:20 атакували КАБом житловий сектор у Стецьківському старостинському окрузі, що у Сумському районі біля Сум.
Унаслідок удару пошкоджені житлові будинки, також можуть бути перебої з електропостачання та газопостачанням. Попередньо – без постраждалих.
Пізніше стало відомо, що у Стецьківці два будинки знищені вщент, а ще близько десятка пошкоджені.
У Росії атакували НПЗ
Пропагандисти заявляють, що ЗСУ атакували Краснодарський край і Ростовську область Росії. Сталася пожежа на НПЗ, пошкоджено автомобілі, а уламки БпЛА нібито розкидані в житловому районі.
Імовірно, внаслідок падіння уламків на одну з установок сталося загоряння на площі 30 квадратних метрів. Під атакою міг бути Афіпський НПЗ.
За словами місцевих, атака була близько 02:00 ночі.