Дрони – головна та найгучніша тема повномасштабної війни. Проте існують технології, які забезпечують роботу дронів, але про них не так часто розповідають. І в цих напрямках українські інженери також роблять неабиякі досягнення.

Майстерня на Львівщині, яка починала з друку запчастин і стоматологічних моделей, виросла в інженерну компанію 3D Tech SLS, що змінила можливості недорогих FPV-дронів. Їхні батареї подовжили радіус дій дронів до десятків кілометрів і змінили тактику ударів, одночасно піднявши питання логістики та бюрократії постачання.

У матеріалі 24 Каналу читайте про те, як технічне ноу-хау перетворилося на бойову перевагу, з якою стикаються економічні реалії, правові обмеження та практичні виклики на полі бою. Про це нам і розповіли представники інженерної компанії.

Як батарея збільшує дальність ураження дрона?

У 2017 році двоє молодих українців на Львівщині відкрили експериментальне виробництво 3D-принтерів, розповідають у 3D Tech SLS. Їхні апарати друкували широкий спектр – від деталей для авто до стоматологічних виробів. Попит згодом збільшився – продукцію замовляли з держав Євросоюзу. І вже за два роки у майстерні друкували понад 30 різнокаліберних принтерів – виробництво перетворилося на "ферму", яка постачала деталі медикам та автопрому.

Із початком повномасштабного вторгнення засновники виробництва запустили друк для СБУ деталей до антидронових рушниць, а також частин снарядів для радянських установок. Паралельно виготовляли турнікети й навіть ізраїльські бинти. На новий етап компанія вийшла, коли військові запитали про батареї для FPV-дронів. Інженери згадали переселенців, які на їхній "фермі" колись розбирали акумулятори Tesla та вирішили використати цей досвід. Першу батарею передали для тестування і військові підтвердили: "Те, що треба".

Завдяки розробці львівських інженерів з 3D Tech SLS у зоні ураження ЗСУ відтепер – ворожі бази із стратегічною технікою на глибині до 60 кілометрів. Важливо – при цьому оборонці мають достатньо часу для високоточного ураження цілі.

Наразі близько 85% результативних ударів на Запорізькому напрямку забезпечують дрони саме з цією батареєю. А у перспективі буде можливість залітати у прикордонні об’єкти у Ростовській та Бєлгородській областях держави-агресора на дроні за 500 доларів.

В чому ж особливість батареї? Вона має вдвічі більшу енергетична ємність за звичайну батарею тієї ж ваги. Це означає, що один дрон за 500 доларів здатен знищити техніку ворога на мільйони.

Суть у тому, що батарею можна зробити для відстані понад 60 км, проте це призведе до зменшення маси бойової частини. Чим більша бажана дальність – тим більше місця й маси займає батарея, і тим менша залишається корисна маса під бойову частину,

– прокоментували у компанії 24 Каналу.



На виробництві / Фото надане 3D Tech SLS

Нові технології: як батарею зробили потужнішою?

Українські інженери дедалі частіше стають першопрохідцями у впровадженні рішень, які раніше були доступні лише у лабораторіях або експериментальних проєктах.

3D Tech SLS стали першими в Україні, стверджують у компанії, хто довів до бойового використання унікальну комбінацію solid-state батарей — нового типу акумуляторів без рідкого електроліту — та високострумових Li-ion елементів наступного покоління, здатних віддавати максимум енергії.

Щоб це стало можливим, інженери використали 3D-принтери: вони надрукували спеціальні корпуси з міцних полімерів, які витримують удари й високі температури. Доповнює систему цифровий контроль – оператор бачить рівень заряду в реальному часі, ніби на панелі приладів автомобіля.



Команда 3D Tech SLS / Фото надане компанією

Петро Єсип співзасновник компанії 3D Tech Ми розробили універсальні модульні батарейні платформи, які підходять для дронів, наземних роботів, систем РЕБ та навіть мікромереж. У результаті замість батареї ємністю 65 тисяч мА·год із вагою близько 10 кг та максимальною дальністю лише 3–5 км ми отримали 120 тисяч мА·год із тією самою вагою і рекордними 38 кілометрів.



У процесі роботи / фото надане 3D Tech SLS

Які проблеми з виробництвом?

На жаль, навіть під час війни оборонна промисловість стикається з проблемами. Одна з них – батарею визнають комплектуючою, а не готовим виробом, тож її не кодифікують. Через це неможливо оформити постачання через зміну оборони, і частини змушені самостійно фінансувати закупівлю, ділиться з 24 Каналом Петро Єсип.

Петро Єсип співзасновник компанії 3D Tech Є також складнощі від створення до впровадження, і зараз ми зіштовхуємося з бюрократією. Існує система нарахування так званих "е-балів" – це бали за ураження, які можна обмінювати на дрони та НРК, але ними не можна оплатити батареї. Тобто підрозділ може отримати дрон за ці бали, але без батареї — її доводиться купувати окремо за кошти військової частини або через меценатські фонди.



На виробництві / Фото надане 3D Tech SLS

Як винахід змінив поле бою?

На полі сучасної війни невеликі технічні зміни здатні переламати баланс – іноді достатньо нової батареї. Те, що ще недавно здавалося експериментом, сьогодні змінює тактику застосування дронів.

Дальність ураження завдяки покращеним батареям змінилася радикально. Якщо раніше оперативні безпілотники літали здебільшого на 3 – 5 кілометрів і лише поодинокі влучали в танки або РЕБ, то з батареями Vampir/Dovha їхній робочий радіус тепер стабільно становить 15 – 30 кілометрів. Зафіксований абсолютний рекорд – 38 кілометрів, а можливий потенціал сягає 60 кілометрів.

Економіка бою отримала нові цифри: дрон, що коштує близько 550 доларів, може знищити техніку супротивника на суми від 10 до 50 мільйонів доларів.

Точність ударів також зросла – пілоти отримують удвічі більше часу для прицілювання. Невидимість платформи покращилася завдяки тому, що нова батарея виділяє менше тепла: дрон залишає слабший термічний слід і стає менш помітним для систем виявлення.

І, нарешті, виживання операцій: довший політ означає більше шансів довести місію до кінця — не тільки бойову, а й гуманітарну. Є підтверджені випадки, коли такі дрони доставляли медикаменти або допомагали евакуювати цивільних.

Під прицілом – Бєлгородщина

Зараз українські пілоти можуть дістати FPV-дроном вже до прикордонних міст російської Бєлгородщини. Саме на таких дронах із батареями 3D Tech SLS сьогодні тримається значна частина Запорізького напрямку, стверджують у компанії. Команда також працює над новим продуктом – польовою зарядною станцією для БПЛА. Це буде аналог EcoFlow, але спеціально спроєктований під потреби пілотів дронів, кажуть у 3D Tech SLS.

Пам’ятаю виліт, коли ми вперше поставили батарею 3D Tech SLS. Зазвичай дрон ледве витягував два снаряди, а цього разу взяв одразу чотири. Це відчувалося, ніби в машину замість маленького бака поставили великий: запас енергії значно зріс, і ми мали сили не тільки долетіти, а й вдарити далі, ніж зазвичай. Тоді ми пройшли понад 15 кілометрів у глибину й скинули боєприпаси там, де ворог взагалі не чекав,

– наводить 3D Tech SLS слова полковника ЗСУ Андрія.

У 2023 році команда залучила 2,2 мільйона гривень грантових коштів через оборонний кластер Brave1. Уся сума пішла на виробництво: закупили ультразвукове та лазерне зварювання, лабораторні блоки живлення, системи контролю якості.

Тепер 3D Tech SLS працює не лише над батареями для FPV-дронів, а й над рішеннями для наземних роботизованих комплексів, збільшуючи їхню автономність і формуючи базу для армії майбутнього.

Петро Єсип співзасновник компанії 3D Tech Що далі? Працюємо над польовою станцією. Наразі її тестують у ряді військових частин: потужність — 3 кВт, ємність – 4 кВт. Усі виходи станції проєктувалися та узгоджувалися з військовими відповідно до їхнього технічного завдання.

У подальших планах – додати захист від осколків для самої станції, щоб батареї витримували обстріли: передбачено використання балістичних пакетів другого класу.