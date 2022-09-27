Как украинским брендам не потерять лицо во время войны

Маркетинг – всегда о своевременных изменениях. Умение бизнеса адаптироваться к новым условиям, реагировать на трансформации потребностей потребителей и находить новые точки соприкосновения – то, без чего не выживет бренд. По крайней мере, на требовательном украинском рынке. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Да, с началом полномасштабной войны насущную необходимость в гибкости и скорости почувствовал весь бизнес – от мала до велика. Для кого-то наступили темные времена, потому что не смогли прокоммуницировать о поставках в россию до 24 февраля или же перевести соцсети и обслуживание на украинский.

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В то же время, есть бренды, которым удалось остаться актуальными. Они имеют свое лицо и не стесняются быть уязвимыми. Ведь таковы все мы. Опираясь на свой опыт маркетинга, я расскажу, как оказаться среди тех самых брендов.

Тренды украинского маркетинга

Начнем с изменения, которое невозможно было не заметить, – привычный нам маркетинг исчез с первыми взрывами утром 24 февраля.

Компании перешли в режим выживания и удовлетворения основных функций потребителей. Производители пищевых продуктов и игроки ритейла отдавали себе отчет, что не могут просто отсидеться и распустить свои команды. Иначе кто бы тогда кормил украинцев?

Через несколько недель после полномасштабного вторжения компании начали приходить в себя и произносить какие-то жизнеутверждающие месседжи. Назовем этот тренд усилением и гибкостью коммуникаций.

Сверхмощным трендом стало все украинское, чему нельзя не радоваться. Принты на одежде, соответствующие дизайны, перечисление части прибыли на нужды ВСУ, новый нейминг – вот несколько практик из многих. Так, "Молокия" поддержала кампанию Офиса Президента "Смелость" и представила бренд именно под таким названием. Другой мой любимый пример – круассан "Джонсонюк" в киевской кофейне.

Знаете, это очень круто. Я восхищаюсь умением нашего бизнеса создавать ситуативный маркетинг или PR-проявления. С одной стороны, никто не желал такого информационного повода, с другой – мы умеем удачно и с пользой для страны его использовать.

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Тренд на украинство подхватил и мир. Это вышло за пределы коммерческих брендов и их маркетинга, превратившись в бренд и маркетинг всей страны. Уверена, нам нет равных в креативности и быстроте мышления. Не каждый может так удачно и вовремя улавливать ситуатив. Однако мы должны быть осторожны, чтобы этот тренд не утих со временем.

Что касается других изменений в маркетинге, то следует упомянуть перераспределение бюджетов среди каналов коммуникации. Телевидение пока – точно не на первом месте по доле расходов, ведь все поняли, что "говорить в массы" с экрана телевизора – скорее об информировании, чем о продажах.

Должна сказать, что именно сейчас идет процесс трансформации и переосмысления маркетинга, поэтому мы увидим еще не одно изменение.

Что изменила моя команда в маркетинге

С началом полномасштабной войны украинцы ощутили потребность в тесной связи и контакте с родными. Так же и в поиске своих среди чужих: своими стали не только давно знакомые или близкие, но и те, с которыми можно вместе любить Украину и давать отпор врагу.

Мы в компании проживаем то же самое. Разница лишь в том, что она является собирательным образом, брендом. Однако за ним и маркетингом всегда стоят люди.

Именно поэтому мы стремимся к еще большему контакту с потребителями, чем когда-либо. Тесному общению, личной связи. Предпочитаем рассказывать о себе не рекламными слоганами, а живыми жизненными историями в текстах и видеороликах. Слышен не общий голос, а потребности и желания украинцев, ответственность за реализацию которых мы можем взять на себя.

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Приоритетом всегда должен быть акцент на высоком качестве продукции. Это значит недопустимость мухлевания либо понижения требований к продукту, даже несмотря на войну. Однако после 24 февраля пришлось пересмотреть подходы к коммуникации. Кроме обще заведенных в маркетинге сообщений о позиционировании или описании новинки, появились бэкстейджи по производству и освещению работы команды. К счастью, знаю, что такой путь избрали многие компании. И самое интересное кроется в подходе каждой из них.