Как украинским брендам не потерять лицо во время войны

27 сентября 2022 , 17:40
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Юлія Ковальчук

Маркетинг – всегда о своевременных изменениях. Умение бизнеса адаптироваться к новым условиям, реагировать на трансформации потребностей потребителей и находить новые точки соприкосновения – то, без чего не выживет бренд. По крайней мере, на требовательном украинском рынке. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Да, с началом полномасштабной войны насущную необходимость в гибкости и скорости почувствовал весь бизнес – от мала до велика. Для кого-то наступили темные времена, потому что не смогли прокоммуницировать о поставках в россию до 24 февраля или же перевести соцсети и обслуживание на украинский.

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В то же время, есть бренды, которым удалось остаться актуальными. Они имеют свое лицо и не стесняются быть уязвимыми. Ведь таковы все мы. Опираясь на свой опыт маркетинга, я расскажу, как оказаться среди тех самых брендов.

Тренды украинского маркетинга

Начнем с изменения, которое невозможно было не заметить, – привычный нам маркетинг исчез с первыми взрывами утром 24 февраля.

Компании перешли в режим выживания и удовлетворения основных функций потребителей. Производители пищевых продуктов и игроки ритейла отдавали себе отчет, что не могут просто отсидеться и распустить свои команды. Иначе кто бы тогда кормил украинцев?

Через несколько недель после полномасштабного вторжения компании начали приходить в себя и произносить какие-то жизнеутверждающие месседжи. Назовем этот тренд усилением и гибкостью коммуникаций.

Сверхмощным трендом стало все украинское, чему нельзя не радоваться. Принты на одежде, соответствующие дизайны, перечисление части прибыли на нужды ВСУ, новый нейминг – вот несколько практик из многих. Так, "Молокия" поддержала кампанию Офиса Президента "Смелость" и представила бренд именно под таким названием. Другой мой любимый пример – круассан "Джонсонюк" в киевской кофейне.

Знаете, это очень круто. Я восхищаюсь умением нашего бизнеса создавать ситуативный маркетинг или PR-проявления. С одной стороны, никто не желал такого информационного повода, с другой – мы умеем удачно и с пользой для страны его использовать.

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Тренд на украинство подхватил и мир. Это вышло за пределы коммерческих брендов и их маркетинга, превратившись в бренд и маркетинг всей страны. Уверена, нам нет равных в креативности и быстроте мышления. Не каждый может так удачно и вовремя улавливать ситуатив. Однако мы должны быть осторожны, чтобы этот тренд не утих со временем.

Что касается других изменений в маркетинге, то следует упомянуть перераспределение бюджетов среди каналов коммуникации. Телевидение пока – точно не на первом месте по доле расходов, ведь все поняли, что "говорить в массы" с экрана телевизора – скорее об информировании, чем о продажах.

Должна сказать, что именно сейчас идет процесс трансформации и переосмысления маркетинга, поэтому мы увидим еще не одно изменение.

Что изменила моя команда в маркетинге

С началом полномасштабной войны украинцы ощутили потребность в тесной связи и контакте с родными. Так же и в поиске своих среди чужих: своими стали не только давно знакомые или близкие, но и те, с которыми можно вместе любить Украину и давать отпор врагу.

Мы в компании проживаем то же самое. Разница лишь в том, что она является собирательным образом, брендом. Однако за ним и маркетингом всегда стоят люди.

Именно поэтому мы стремимся к еще большему контакту с потребителями, чем когда-либо. Тесному общению, личной связи. Предпочитаем рассказывать о себе не рекламными слоганами, а живыми жизненными историями в текстах и видеороликах. Слышен не общий голос, а потребности и желания украинцев, ответственность за реализацию которых мы можем взять на себя.

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Приоритетом всегда должен быть акцент на высоком качестве продукции. Это значит недопустимость мухлевания либо понижения требований к продукту, даже несмотря на войну. Однако после 24 февраля пришлось пересмотреть подходы к коммуникации. Кроме обще заведенных в маркетинге сообщений о позиционировании или описании новинки, появились бэкстейджи по производству и освещению работы команды. К счастью, знаю, что такой путь избрали многие компании. И самое интересное кроется в подходе каждой из них.

Одним из самых ценных коммуникационных шагов стала уже упомянутая кампания "Смелость". Было очевидно: чем масштабнее она будет, тем лучше результат. Также было очевидно, что украинцы нуждаются в поддержке и вере в свои силы, особенно тогда, когда ужасы войны становятся обыденностью и от усталости и разочарований опускаются руки. Прекрасным способом делать это стали ободряющие фразы бренд-персонажей.

Что сейчас не стоит делать маркетингу

Хотя пределы приемлемого стали шире, это не значит, что бренды могут позволить себе все. Чтобы лучше понять эти ограничения, представьте решения и действия обычного человека. Так что не советую:

  1. Быть нечеткими в своей позиции. Украинцы не прощают, если бренд долго выбирает, на чьей он стороне. Мы все свидетели, как исчезают из инфополя звезды и бренды, выбравшие сразу два стула. Однако важно не потерять этот список, чтобы впоследствии не искать причины вернуть на полки продукцию "перебежчиков" или толеровать песни звезд "я – за мир, а культура – вне политики".

  2. Притворяться, что ничего не произошло. До сих пор есть компании, которые пытаются работать так, как раньше. Однако это лишь бесполезная битва с ветряными мельницами, потому что нельзя игнорировать полное изменение контекста, а вместе с ним – изменение настроений и предубеждений целевой аудитории.

  3. Публиковать нейтральный или, что хуже, развлекательный контент в наиболее тяжелые психологически периоды. Война является невероятно сложным эмоциональным испытанием. Каждый день от рук врага гибнут лучшие из нас – этот факт должен подталкивать бренды к определенным фильтрам. Каждый месседж должен проходить более мелкое "сито" цензуры, чем раньше.

Конечно, жизнь продолжается, несмотря ни на что. Говорить только о войне и горе не стоит. Однако есть дни, особенно тяжелые и серые, когда лучше отложить запланированную публикацию. А если не хватает слов сострадания, выдержать паузу.

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Что же следует делать брендам

Построить план действий можно, учитывая предыдущие пункты. Советую:

  1. Говорить. Не позволяйте себе исчезнуть с радаров потребителя. Часто бренд является опорой и поддержкой в стремлении чувствовать, что все будет хорошо. Станьте ею.

  2. Изменяться. Наблюдайте за актуальностью, трендами, готовностью принимать вас другими. Для этого нужно быть постоянно в теме и тонко чувствовать возможности для перемен.

  3. Быть уникальным. Легко повторять фишки конкурентов, но не круто ли создавать и воплощать собственные?

  4. Работать с лучшими. Чтобы маркетинг жил, своей работой должны гореть люди внутри процесса. Не просто выполнять задачи и реализовать проекты, а быть их создателями. Это касается заказа внешних услуг – работайте с лучшими и теми, кого можете назвать командой, а не подрядчиками.

  5. Быть смелыми. В своих месседжах, инструментах, даже в продуктах. Смелость делает нас выразительными и привлекательными как для людей, так и брендов. Она делает нас украинцами.

Вот почему я стремилась дать универсальные советы для каждого бренда, чтобы общим фронтом поддерживать украинцев и друг друга. Однако помните, что опыт уникален. Особыми являются и отношения с потребителем и внутри команды, проявление заботы, опоры и любви. Может быть, в уникальности и есть наша сила?

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Автор: Юлія Ковальчук