Враг пытается вклиниться в оборону и проводит атаки: карта фронта на 24 октября
- За последние сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений, враг 90 раз обстрелял позиции и населенные пункты с авиации и совершил 4 987 артиллерийских ударов.
- Силы обороны Украины отбили многочисленные атаки на разных направлениях, включая Купянский, Лиманский, Славянский, Константиновский, Покровский, Александровский, Ореховский и Приднепровский.
Российская армия продолжает наступать на фронте, атакуя на разных направлениях. Силы обороны наносят оккупантам ответные удары, в результате чего враг несет потери.
За сутки на передовой произошло 120 боевых столкновений. Противник 90 раз обстрелял позиции и населенные пункты с авиации и 4 987 – из артиллерии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три удара управляемыми авиабомбами и совершил 210 обстрелов, 6 из которых – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении российская армия пыталась прорваться 11 раз возле Волчанска, Каменки, а также в направлении Бологовки.
На Купянском направлении произошло четыре вражеские атаки. Штурмовые действия оккупантов отражены в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 9 раз, пытался вклиниться в оборону вблизи Надежды, Новоселовки, Заречного и Шандриголово.
На Славянском направлении украинские военные остановили 14 продвижений россиян у Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки.
На Константиновском направлении произошло 12 вражеских атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Катериновки и Софиевки.
На Покровском направлении защитникам удалось остановили 39 штурмовых действий врага вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лысовка, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Красный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Новопавловка и Дачное.
На Александровском направлении за сутки было 14 атак оккупантов в районах Филиала, Сосновки, Новоегоровки, Новоегоровки Орестополя, Павловки, Калиновского и в направлении Приволья.
На Ореховском направлении украинская армия отбила три атаки противника в районах Степного, Степногорска и Плавней.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также уничтожили артиллерийскую систему, командно-наблюдательный пункт и пункт управления. За сутки потери захватчиков составили 910 человек.
Вблизи Купянска российские войска используют подземные коммуникации и руины, пытаясь пройти в город. Однако Силы обороны не дают врагу сильно продвигаться. Для гражданских ситуация является критической, обстрелы продолжаются ежедневно, а многие дома превращены в руины.
Как сообщили DeepState, на Лиманском направлении Россия использует пехоту, которая планирует просочиться дальше, закрепляться и ждать следующие группы.