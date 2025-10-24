Враг пытается вклиниться в оборону и проводит атаки: карта фронта на 24 октября

Российская армия продолжает наступать на фронте, атакуя на разных направлениях. Силы обороны наносят оккупантам ответные удары, в результате чего враг несет потери.

За сутки на передовой произошло 120 боевых столкновений. Противник 90 раз обстрелял позиции и населенные пункты с авиации и 4 987 – из артиллерии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три удара управляемыми авиабомбами и совершил 210 обстрелов, 6 из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении российская армия пыталась прорваться 11 раз возле Волчанска, Каменки, а также в направлении Бологовки.

На Купянском направлении произошло четыре вражеские атаки. Штурмовые действия оккупантов отражены в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 9 раз, пытался вклиниться в оборону вблизи Надежды, Новоселовки, Заречного и Шандриголово.

На Славянском направлении украинские военные остановили 14 продвижений россиян у Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки.

На Константиновском направлении произошло 12 вражеских атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Катериновки и Софиевки.

На Покровском направлении защитникам удалось остановили 39 штурмовых действий врага вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лысовка, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Красный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Новопавловка и Дачное.

На Александровском направлении за сутки было 14 атак оккупантов в районах Филиала, Сосновки, Новоегоровки, Новоегоровки Орестополя, Павловки, Калиновского и в направлении Приволья.

На Ореховском направлении украинская армия отбила три атаки противника в районах Степного, Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

