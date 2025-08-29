Ночная атака "Шахедами", на фронте продолжаются ожесточенные бои: хронология 1283 дня войны
В Украине продолжается 1283 день полномасштабного российского вторжения. Ночью российская оккупационная армия запустила по украинским городам ударные беспилотники, а вдоль фактически всей линии фронта продолжаются напряженные бои.
Главное за 29 августа: что происходит на фронте и в тылу, какие заявления звучат на международной арене и что известно о последствиях новых российских атак – собрали для вас в материале 24 Канала.
Что происходит в Украине и мире 29 августа?
Этой ночью российский Орел атаковали дроны. Подробностей пока нет, однако местные власти отчитались о "двух поврежденных обломками БПЛА зданиях". Руководитель КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что до 23 возросло количество погибших в Киеве в результате российской атаки. Тревогу в Полтавском районе объявили в 00:23. Позже Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении Полтавской области. О взрыве в Полтаве стало известно в 01:26.
