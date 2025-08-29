Укр Рус
24 Канал Новини України Нічна атака "Шахедами", на фронті тривають запеклі бої: хронологія 1283 дня війни
29 серпня, 06:20
Нічна атака "Шахедами", на фронті тривають запеклі бої: хронологія 1283 дня війни

Поліна Буянова

В Україні триває 1283 день повномасштабного російського вторгнення. Вночі російська окупаційна армія запустила по українським містам ударні безпілотники, а вздовж фактично усієї лінії фронту продовжуються напружені бої.

Головне за 29 серпня: що відбувається на фронті й у тилу, які заяви звучать на міжнародній арені та що відомо про наслідки нових російських атак – зібрали для вас у матеріалі 24 Каналу.

Що відбувається в Україні та світі 29 серпня?

 

06:17, 29 серпня

Безпілотники атакували Росію

Цієї ночі російський Орел атакували дрони. Подробиць наразі немає, однак тамтешня влада відзвітувала про "дві пошкоджені уламками БПЛА будівлі".

06:12, 29 серпня

У Києві знову зросла кількість жертв

Керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що до 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки.

01:29, 29 серпня

У Полтаві чули вибух

Тривогу у Полтавському районі оголосили о 00:23. Пізніше Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Полтавської області.

Про вибух у Полтаві стало відомо о 01:26. 