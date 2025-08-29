Головне за 29 серпня: що відбувається на фронті й у тилу, які заяви звучать на міжнародній арені та що відомо про наслідки нових російських атак – зібрали для вас у матеріалі 24 Каналу.
Читайте також Літній наступ ще триває: офіцер ЗСУ оцінив ситуацію на найгарячіших ділянках фронту
Що відбувається в Україні та світі 29 серпня?
Цієї ночі російський Орел атакували дрони. Подробиць наразі немає, однак тамтешня влада відзвітувала про "дві пошкоджені уламками БПЛА будівлі". Керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що до 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки. Тривогу у Полтавському районі оголосили о 00:23. Пізніше Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Полтавської області. Про вибух у Полтаві стало відомо о 01:26.
Безпілотники атакували Росію
У Києві знову зросла кількість жертв
У Полтаві чули вибух
Цієї ночі російський Орел атакували дрони. Подробиць наразі немає, однак тамтешня влада відзвітувала про "дві пошкоджені уламками БПЛА будівлі".
Керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що до 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки.
Тривогу у Полтавському районі оголосили о 00:23. Пізніше Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Полтавської області.
Про вибух у Полтаві стало відомо о 01:26.