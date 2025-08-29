Главное за 29 августа: что происходит на фронте и в тылу, какие заявления звучат на международной арене и что известно о последствиях новых российских атак – собрали для вас в материале 24 Канала.

Что происходит в Украине и мире 29 августа?

06:17, 29 августа

Беспилотники атаковали Россию

Этой ночью российский Орел атаковали дроны. Подробностей пока нет, однако местные власти отчитались о "двух поврежденных обломками БПЛА зданиях".

06:12, 29 августа

В Киеве снова возросло количество жертв

Руководитель КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что до 23 возросло количество погибших в Киеве в результате российской атаки.

01:29, 29 августа

В Полтаве слышали взрыв

Тревогу в Полтавском районе объявили в 00:23. Позже Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении Полтавской области.

О взрыве в Полтаве стало известно в 01:26.