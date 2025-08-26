Украинские воины уничтожили здание старого бассейна в Торецке. Это стратегически важный объект, который мог оказаться под контролем оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Что известно о дерзкой операции в "серой зоне"?

В полиции рассказали о рискованном задании, которое выполнили саперы Штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость". Там подчеркнули, что некоторые бы назвали его самоубийством.

В Торецке украинские воины уничтожили здание старого бассейна – стратегически важный объект, который мог оказаться под контролем оккупантов. Оттуда враг мог скрыто выдвигаться почти вплотную к нашим позициям.

Учитывая угрозу, руководство бригады приняло решение разрушить здание, чтобы лишить российских захватчиков "козырей".

Успешная операция саперов: смотрите видео "Люти"

Операция была сверхсложной, рискованной – и феерически успешной,

– резюмировали защитники.

Для того, чтобы заложить взрывчатку, саперы под прикрытием бронетехники вышли непосредственно на линию фронта.

Какова сейчас ситуация на поле боя?