Другие назвали бы это самоубийством: саперы уничтожили важный стратобъект россиян в Торецке
- Украинские саперы уничтожили стратегически важное здание старого бассейна в Торецке, чтобы предотвратить возможность его использования российскими оккупантами.
- Операция была рискованной, но успешной, саперы под прикрытием бронетехники вышли на линию фронта для установки взрывчатки.
Украинские воины уничтожили здание старого бассейна в Торецке. Это стратегически важный объект, который мог оказаться под контролем оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Смотрите также Хотят там зимовать, – офицер ВСУ назвал точки, куда нацелился враг на Покровском направлении
Что известно о дерзкой операции в "серой зоне"?
В полиции рассказали о рискованном задании, которое выполнили саперы Штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость". Там подчеркнули, что некоторые бы назвали его самоубийством.
В Торецке украинские воины уничтожили здание старого бассейна – стратегически важный объект, который мог оказаться под контролем оккупантов. Оттуда враг мог скрыто выдвигаться почти вплотную к нашим позициям.
Учитывая угрозу, руководство бригады приняло решение разрушить здание, чтобы лишить российских захватчиков "козырей".
Успешная операция саперов: смотрите видео "Люти"
Операция была сверхсложной, рискованной – и феерически успешной,
– резюмировали защитники.
Для того, чтобы заложить взрывчатку, саперы под прикрытием бронетехники вышли непосредственно на линию фронта.
Какова сейчас ситуация на поле боя?
За сутки 26 августа зафиксировали 174 боевых столкновения на разных направлениях фронта, во время которых Силы обороны Украины дали отпор атакам российских захватчиков.
Самым горячим направлением остается Покровское. Только там враг провел 43 штурмовые действия.
По данным ISW, оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении и имел определенные успехи, в частности, на Покровском, Торецком и Великомихайловском направлениях. В то же время на Лиманском направлении продвинулись как украинские защитники, так и российские захватчики.