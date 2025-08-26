Укр Рус
26 августа, 14:32
Другие назвали бы это самоубийством: саперы уничтожили важный стратобъект россиян в Торецке

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Украинские саперы уничтожили стратегически важное здание старого бассейна в Торецке, чтобы предотвратить возможность его использования российскими оккупантами.
  • Операция была рискованной, но успешной, саперы под прикрытием бронетехники вышли на линию фронта для установки взрывчатки.

Украинские воины уничтожили здание старого бассейна в Торецке. Это стратегически важный объект, который мог оказаться под контролем оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Что известно о дерзкой операции в "серой зоне"?

В полиции рассказали о рискованном задании, которое выполнили саперы Штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость". Там подчеркнули, что некоторые бы назвали его самоубийством.

В Торецке украинские воины уничтожили здание старого бассейна – стратегически важный объект, который мог оказаться под контролем оккупантов. Оттуда враг мог скрыто выдвигаться почти вплотную к нашим позициям.

Учитывая угрозу, руководство бригады приняло решение разрушить здание, чтобы лишить российских захватчиков "козырей".

Успешная операция саперов: смотрите видео "Люти"

Операция была сверхсложной, рискованной – и феерически успешной,
– резюмировали защитники.

Для того, чтобы заложить взрывчатку, саперы под прикрытием бронетехники вышли непосредственно на линию фронта.

Какова сейчас ситуация на поле боя?

  • За сутки 26 августа зафиксировали 174 боевых столкновения на разных направлениях фронта, во время которых Силы обороны Украины дали отпор атакам российских захватчиков.

  • Самым горячим направлением остается Покровское. Только там враг провел 43 штурмовые действия.

  • По данным ISW, оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении и имел определенные успехи, в частности, на Покровском, Торецком и Великомихайловском направлениях. В то же время на Лиманском направлении продвинулись как украинские защитники, так и российские захватчики.