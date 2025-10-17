Президент США Дональд Трамп начал агрессивнее действовать в отношении России. Он понял, что другие методы урегулирования войны не работают.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, Трамп меняет методы, как урегулировать войну в Украине. Ему важен результат.

К теме "Трамп в эйфории": эксперты разобрали, что заставит лидера США надавить на Россию

Почему Трамп изменил тактику?

Как отметил Городницкий, ранее Трамп пытался достучаться до российского диктатора Путина. Поэтому были эти "обнимашки", льстивые слова и другие попытки с ним подружиться. Президент США увидел, что это вообще не работает.

Его интересует конечная цель. А не средства. Сейчас они готовы к конкретным действиям в отношении России. Важно, чтобы Европа так же включилась. Если Германия и Польша еще пробуют что-то делать, то многие другие страны действуют просто флегматично,

– отметил Городницкий.

В последнее время участились разговоры, что Украина может получить ракеты Tomahawk. Также Трамп поддерживает идею экономического давления на Россию. Есть надежда, что это повлияет на Путина.

Даст ли это результат? Я не уверен. Пока кажется, что Путин выберет вариант на эскалацию. И начнет мобилизацию. Там уже приняли постановление о мобилизации резервистов. Похоже на то, что доводят бюрократическую базу до этого решения. Деньги у них заканчиваются, но определенный период они еще смогут воевать,

– сказал Городницкий.

Трамп давит на Россию: коротко