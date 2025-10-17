Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, Трамп меняет методы, как урегулировать войну в Украине. Ему важен результат.

Почему Трамп изменил тактику?

Как отметил Городницкий, ранее Трамп пытался достучаться до российского диктатора Путина. Поэтому были эти "обнимашки", льстивые слова и другие попытки с ним подружиться. Президент США увидел, что это вообще не работает.

Его интересует конечная цель. А не средства. Сейчас они готовы к конкретным действиям в отношении России. Важно, чтобы Европа так же включилась. Если Германия и Польша еще пробуют что-то делать, то многие другие страны действуют просто флегматично,

– отметил Городницкий.

В последнее время участились разговоры, что Украина может получить ракеты Tomahawk. Также Трамп поддерживает идею экономического давления на Россию. Есть надежда, что это повлияет на Путина.

Даст ли это результат? Я не уверен. Пока кажется, что Путин выберет вариант на эскалацию. И начнет мобилизацию. Там уже приняли постановление о мобилизации резервистов. Похоже на то, что доводят бюрократическую базу до этого решения. Деньги у них заканчиваются, но определенный период они еще смогут воевать,

– сказал Городницкий.

