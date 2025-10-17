Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, Трамп змінює методи, як врегулювати війну в Україні. Йому важливий результат.

Чому Трамп змінив тактику?

Як наголосив Городницький, раніше Трамп намагався достукатися до російського диктатора Путіна. Тому були ці "обіймашки", улесливі слова та інші спроби з ним подружитися. Президент США побачив, що це взагалі не працює.

Його цікавить кінцева ціль. А не засоби. Зараз вони готові до конкретних дій щодо Росії. Важливо, щоб Європа так само увімкнулася. Якщо Німеччина і Польща ще пробують щось робити, то багато інших країн діють просто флегматично,

– зазначив Городницький.

Упродовж останнього часу почастішали розмови, що Україна може отримати ракети Tomahawk. Також Трамп підтримує ідею економічного тиску на Росію. Є сподівання, що це вплине на Путіна.

Чи це дасть результат? Я не впевнений. Поки здається, що Путін обере варіант на ескалацію. І почне мобілізацію. Там вже ухвалили постанову про мобілізацію резервістів. Схоже на те, що доводять бюрократичну базу до цього рішення. Гроші у них закінчуються, але певний період вони ще зможуть воювати,

– сказав Городницький.

Трамп тисне на Росію: коротко