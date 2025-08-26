Взрывы в Сумах, ожесточенные бои на фронте: хронология 1280 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1280 сутки. Россия продолжает давить на фронте, пытаясь захватить как можно больше наших территорий. Также оккупанты не прекращают террор гражданского населения.
О главных новостях 26 августа – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов – сообщает 24 Канал.
В Сумах прогремела серия взрывов
В Польше рассказали, откуда мог лететь российский дрон, который упал на Люблинщине
Языковой омбудсмен призвала к блокировке русской музыки на Spotify и YouTube Music
Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба ВСУ
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, агрессор несет значительные потери – 25 августа на этом направлении обезврежено 142 оккупанта, из которых 86 – безвозвратно. Наши защитники уничтожили 18 единиц автомобильного транспорта, 7 БПЛА, 2 пункта управления БПЛА и 3 укрытия для личного состава. Также значительно повреждена артиллерийская система и средство РЭБ.
На Сумщине прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских дронах.
В ночь на 20 августа дрон взорвался под Осинами (Люблинское воеводство). В МИД Польши считают, что это был российский дрон, который мог пролететь через территорию Украины.
Уполномоченная по защите государственного языка прокомментировала вероятное блокирование русской музыки в Украине на таких платформах как Spotify, Apple Music и YouTube Music.
Елена Ивановская отметила, что это необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины.