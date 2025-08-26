О главных новостях 26 августа – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов – сообщает 24 Канал.
03:34, 26 августа
В Сумах прогремела серия взрывов
На Сумщине прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских дронах.
02:51, 26 августа
В Польше рассказали, откуда мог лететь российский дрон, который упал на Люблинщине
В ночь на 20 августа дрон взорвался под Осинами (Люблинское воеводство). В МИД Польши считают, что это был российский дрон, который мог пролететь через территорию Украины.
01:07, 26 августа
Языковой омбудсмен призвала к блокировке русской музыки на Spotify и YouTube Music
Уполномоченная по защите государственного языка прокомментировала вероятное блокирование русской музыки в Украине на таких платформах как Spotify, Apple Music и YouTube Music.
Елена Ивановская отметила, что это необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины.
00:01, 26 августа
Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки произошло 136 боевых столкновений.
- Оккупанты нанесли 43 авиационных ударов, сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 459 дронов-камикадзе и осуществили 2799 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с украинские воины отбили 5 штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес 6 авиационных ударов, применив 11 управляемых авиабомб, и совершил 179 обстрелов, из которых 5 – из реактивных систем залпового огня.
- На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, в сторону Кутьковки и Колодязного, 4 боевых столкновения продолжаются.
- На Купянском направлении вражеские подразделения совершили 6 штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызово, пока 2 атаки продолжаются.
- На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции вблизи Новомихайловки, Грековки, Колодязов, Новоселовки, Зеленой Долины, в сторону Ямполя и Серебрянки. Защитники отражают 9 атак.
- На Северском направлении враг один раз пытался прорваться в районе Федоровки.
- На Краматорском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районах Часового Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечино. Бой продолжается.
- На Торецком направлении россияне 6 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового.
- На Покровском направлении российские подразделения 43 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Дачное. В некоторых локациях бои не прекращаются.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, агрессор несет значительные потери – 25 августа на этом направлении обезврежено 142 оккупанта, из которых 86 – безвозвратно. Наши защитники уничтожили 18 единиц автомобильного транспорта, 7 БПЛА, 2 пункта управления БПЛА и 3 укрытия для личного состава. Также значительно повреждена артиллерийская система и средство РЭБ.
- На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили восемь вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Гуляйпольском направлении идет бой в районе Малиновки.
- На Ореховском направлении захватчики дважды пытались продвинуться в районе Плавней и в сторону Павловки.
- На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери и отступил.