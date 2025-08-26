О главных новостях 26 августа – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Прорыв под Добропольем, бои за Покровск, нехватка пехоты: интервью с "Перуном", командиром 1-го ОШП