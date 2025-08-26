Про головні новини 26 серпня – ситуацію на фронті, в тилу й на міжнародній арені, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів – повідомляє 24 Канал.
03:34, 26 серпня
У Сумах пролунала серія вибухів
На Сумщині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські дрони.
02:51, 26 серпня
У Польщі розповіли, звідки міг летіти російський дрон, який упав на Люблінщині
У ніч проти 20 серпня дрон вибухнув під Осінами (Люблінське воєводство). У МЗС Польщі вважають, що це був російський дрон, який міг пролетіти через територію України.
01:07, 26 серпня
Мовна омбудсменка закликала до блокування російської музики на Spotify і YouTube Music
Уповноважена з захисту державної мови прокоментувала ймовірне блокування російської музики в Україні на таких платформах як Spotify, Apple Music та YouTube Music.
Олена Івановська наголосила, що це необхідний крок для захисту культурного простору України.
00:01, 26 серпня
Яка ситуація на фронті: зведення Генштабу ЗСУ
- За минулу добу відбулося 136 бойових зіткнень.
- Окупанти завдали 43 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 459 дронів-камікадзе та здійснили 2799 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
- На Північно-Слобожанському й Курському напрямках з українські воїни відбили 5 штурмових дій окупантів. Також ворог завдав 6 авіаційних ударів, застосувавши 11 керованих авіабомб, і здійснив 179 обстрілів, з яких 5 – із реактивних систем залпового вогню.
- На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, у бік Кутьківки й Колодязного, 4 бойових зіткнення тривають.
- На Куп'янському напрямку ворожі підрозділи здійснили 6 штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового, наразі 2 атаки тривають.
- На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції поблизу Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Новоселівки, Зеленої Долини, у бік Ямполю й Серебрянки. Захисники відбивають 9 атак.
- На Сіверському напрямку ворог один раз намагався прорватися в районі Федорівки.
- На Краматорському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок і Предтечиного. Бій триває.
- На Торецькому напрямку росіяни 6 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.
- На Покровському напрямку російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. У деяких локаціях бої не припиняються.
Сили оборони стримують ворожі штурми, агресор зазнає значних втрат – 25 серпня на цьому напрямку знешкоджено 142 окупанти, з яких 86 – безповоротно. Наші захисники знищили 18 одиниць автомобільного транспорту, 7 БпЛА, 2 пункти управління БпЛА та 3 укриття для особового складу. Також значно пошкоджено артилерійську систему й засіб РЕБ.
- На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили вісім ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха, ще чотири бойових зіткнення тривають дотепер.
- На Гуляйпільському напрямку точиться бій в районі Малинівки.
- На Оріхівському напрямку загарбники двічі намагалися просунутися в районі Плавнів та у бік Павлівки.
- На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат і відступив.