Вибухи у Сумах, запеклі бої на фронті: хронологія 1280 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1280 добу. Росія продовжує тиснути на фронті, намагаючись захопити якомога більше наших територій. Також окупанти не припиняють терор цивільного населення.
Про головні новини 26 серпня – ситуацію на фронті, в тилу й на міжнародній арені, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Прорив під Добропіллям, бої за Покровськ, брак піхоти: інтерв’ю з "Перуном", командиром 1-го ОШП
На Сумщині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські дрони. У ніч проти 20 серпня дрон вибухнув під Осінами (Люблінське воєводство). У МЗС Польщі вважають, що це був російський дрон, який міг пролетіти через територію України. Уповноважена з захисту державної мови прокоментувала ймовірне блокування російської музики в Україні на таких платформах як Spotify, Apple Music та YouTube Music. Олена Івановська наголосила, що це необхідний крок для захисту культурного простору України.
У Сумах пролунала серія вибухів
У Польщі розповіли, звідки міг летіти російський дрон, який упав на Люблінщині
Мовна омбудсменка закликала до блокування російської музики на Spotify і YouTube Music
Яка ситуація на фронті: зведення Генштабу ЗСУ
Сили оборони стримують ворожі штурми, агресор зазнає значних втрат – 25 серпня на цьому напрямку знешкоджено 142 окупанти, з яких 86 – безповоротно. Наші захисники знищили 18 одиниць автомобільного транспорту, 7 БпЛА, 2 пункти управління БпЛА та 3 укриття для особового складу. Також значно пошкоджено артилерійську систему й засіб РЕБ.
На Сумщині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські дрони.
У ніч проти 20 серпня дрон вибухнув під Осінами (Люблінське воєводство). У МЗС Польщі вважають, що це був російський дрон, який міг пролетіти через територію України.
Уповноважена з захисту державної мови прокоментувала ймовірне блокування російської музики в Україні на таких платформах як Spotify, Apple Music та YouTube Music.
Олена Івановська наголосила, що це необхідний крок для захисту культурного простору України.