Ночной террор "Шахедами", проблемы со светом в Одессе: хронология 1326 дня войны
Уже 1326 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор врагу. Россия не оставляет попыток захватить территории Украины и осуществлять террор гражданского населения.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 11 октября, сообщает 24 Канал.
В Одесской области в ряде районов пропал свет
В ДТЭК после 02:30 написали, что в части Приморского, Пересыпского, Хаджибейского, Киевского и Одесского районов пропал свет из-за аварии в сети.
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе ночью 11 октября прогремели взрывы из-за атаки вражеских дронов. После 00:50 в городе были проблемы со светом. Также наблюдались проблемы с водой.
Отмена аварийных отключений света
Аварийные отключения электроэнергии отменены в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях.