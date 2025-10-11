Нічний терор "Шахедами", проблеми зі світлом в Одесі: хронологія 1326 дня війни
Уже 1326 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч ворогу. Росія не полишає спроб захопити території України та здійснювати терор цивільного населення.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 11 жовтня, повідомляє 24 Канал.
В Одеській області у низці районів зникло світло
В Одесі прогриміли вибухи
Скасування аварійних відключень світла
У ДТЕК після 02:30 написали, що у частині Приморського, Пересипського, Хаджибейського, Київського та Одеського районів зникло світло через аварію в мережі.
В Одесі вночі 11 жовтня пролунали вибухи через атаку ворожих дронів. Після 00:50 у місті були проблеми зі світлом. Також спостерігалися проблеми із водою.
Аварійні відключення електроенергії скасовані у Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.