24 Канал Новини України Нічний терор "Шахедами", проблеми зі світлом в Одесі: хронологія 1326 дня війни
11 жовтня, 06:28
6

Нічний терор "Шахедами", проблеми зі світлом в Одесі: хронологія 1326 дня війни

Ірина Марціяш

Уже 1326 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч ворогу. Росія не полишає спроб захопити території України та здійснювати терор цивільного населення.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 11 жовтня, повідомляє 24 Канал.

06:44, 11 жовтня

Втрати ворога

  • Особового складу – близько 1 121 570 (+1 060);
  • танків – 11 247 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 345 (+6);
  • артилерійських систем – 33 568 (+21);
  • РСЗВ – 1 518 (+1);
  • засобів ППО – 1 225 (+0);
  • літаків – 427 (+ 0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 766 (+219);
  • крилатих ракет – 3 859 (+18);
  • кораблів та катерів – 28 (+ 0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 847 (+72);
  • спеціальної техніки – 3 973 (+0).
02:45, 11 жовтня

В Одеській області у низці районів зникло світло

У ДТЕК після 02:30 написали, що у частині Приморського, Пересипського, Хаджибейського, Київського та Одеського районів зникло світло через аварію в мережі.

00:43, 11 жовтня

В Одесі прогриміли вибухи

В Одесі вночі 11 жовтня пролунали вибухи через атаку ворожих дронів. Після 00:50 у місті були проблеми зі світлом. Також спостерігалися проблеми із водою.

 
00:26, 11 жовтня

Скасування аварійних відключень світла

Аварійні відключення електроенергії скасовані у Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.