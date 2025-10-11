Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 11 жовтня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Після масованого удару по енергетиці росіяни знову запустили "Шахеди": де зараз небезпека

02:45, 11 жовтня

В Одеській області у низці районів зникло світло

У ДТЕК після 02:30 написали, що у частині Приморського, Пересипського, Хаджибейського, Київського та Одеського районів зникло світло через аварію в мережі.

00:43, 11 жовтня

В Одесі прогриміли вибухи

В Одесі вночі 11 жовтня пролунали вибухи через атаку ворожих дронів. Після 00:50 у місті були проблеми зі світлом. Також спостерігалися проблеми із водою.

00:26, 11 жовтня

Скасування аварійних відключень світла

Аварійні відключення електроенергії скасовані у Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.