Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 11 жовтня, повідомляє 24 Канал.
У ДТЕК після 02:30 написали, що у частині Приморського, Пересипського, Хаджибейського, Київського та Одеського районів зникло світло через аварію в мережі. В Одесі вночі 11 жовтня пролунали вибухи через атаку ворожих дронів. Після 00:50 у місті були проблеми зі світлом. Також спостерігалися проблеми із водою. Аварійні відключення електроенергії скасовані у Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
В Одеській області у низці районів зникло світло
В Одесі прогриміли вибухи
Скасування аварійних відключень світла
