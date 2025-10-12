Ночной террор дронами, циничные удары врага: хронология 1327 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1327 день. Россия не оставляет попыток захватить наши территории и осуществлять террор гражданского населения. Силы обороны продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 12 октября, сообщает 24 Канал.
Вечером 11 октября российские войска запустили по Украине очередную волну ударных дронов. Первая группа беспилотников появилась около полуночи. По состоянию на утро 12 октября в воздушном пространстве Украины все еще фиксируют вражеские дроны. Враг нанес удар беспилотниками по одному из учебных заведений Чугуева. Здание получило существенные повреждения, также поврежден жилой дом неподалеку. Предварительно, известно о 1 пострадавшей женщине – у нее острая реакция на стресс. На месте работают экстренные службы. По данным Генштаба, по состоянию на вечер 11 октября произошло 160 боевых столкновений. Россияне нанесли 50 авиационных ударов, сбросив 110 управляемых авиабомб, совершил 1785 ударов дронами-камикадзе и 3170 обстрелов позиций наших войск. В субботу, 11 октября, умер еще один житель села Лапаевка Львовской области – Виталий Константинов. Мужчина пострадал во время массированной российской атаки в ночь на воскресенье, 5 октября.
