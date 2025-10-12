Укр Рус
24 Канал Новости Украины хронологія 1327 дня війни
12 октября, 06:56
5

Ночной террор дронами, циничные удары врага: хронология 1327 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1327 день. Россия не оставляет попыток захватить наши территории и осуществлять террор гражданского населения. Силы обороны продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 12 октября, сообщает 24 Канал.

06:42, 12 октября

Вечером 11 октября российские войска запустили по Украине очередную волну ударных дронов. Первая группа беспилотников появилась около полуночи.

По состоянию на утро 12 октября в воздушном пространстве Украины все еще фиксируют вражеские дроны.

02:15, 12 октября

Оккупанты ударили по учебному заведению Чугуева

Враг нанес удар беспилотниками по одному из учебных заведений Чугуева. Здание получило существенные повреждения, также поврежден жилой дом неподалеку.

Предварительно, известно о 1 пострадавшей женщине – у нее острая реакция на стресс. На месте работают экстренные службы.

01:37, 12 октября

По данным Генштаба, по состоянию на вечер 11 октября произошло 160 боевых столкновений. Россияне нанесли 50 авиационных ударов, сбросив 110 управляемых авиабомб, совершил 1785 ударов дронами-камикадзе и 3170 обстрелов позиций наших войск.

00:11, 12 октября

В субботу, 11 октября, умер еще один житель села Лапаевка Львовской области – Виталий Константинов. Мужчина пострадал во время массированной российской атаки в ночь на воскресенье, 5 октября.