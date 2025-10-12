Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1327 день. Россия не оставляет попыток захватить наши территории и осуществлять террор гражданского населения. Силы обороны продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 12 октября, сообщает 24 Канал.

Смотрите также По Донецку нанесен мощный удар: в городе бушует масштабный пожар