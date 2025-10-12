Нічний терор дронами, цинічні удари ворога: хронологія 1327 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1327 день. Росія не полишає спроб захопити наші території та здійснювати терор цивільного населення. Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 12 жовтня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також По Донецьку завдано потужний удар: у місті вирує масштабна пожежа
Увечері 11 жовтня російські війська запустили по Україні чергову хвилю ударних дронів. Перша група безпілотників з'явилася близько півночі. Станом на ранок 12 жовтня в повітряному просторі України все ще фіксують ворожі дрони. Ворог завдав удару безпілотниками по одному з навчальних закладів Чугуєва. Будівля зазнала суттєвих ушкоджень, також пошкоджено житловий будинок неподалік. Попередньо, відомо про 1 постраждалу жінку – у неї гостра реакція на стрес. На місці працюють екстрені служби. За даними Генштабу, станом на вечір 11 жовтня відбулося 160 бойових зіткнень. Росіяни завдали 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ. У суботу, 11 жовтня, помер іще один житель села Лапаївка Львівської області – Віталій Константинов. Чоловік постраждав під час масованої російської атаки в ніч на неділю, 5 жовтня.
Окупанти вдарили по навчальному закладу Чугуєва
Увечері 11 жовтня російські війська запустили по Україні чергову хвилю ударних дронів. Перша група безпілотників з'явилася близько півночі.
Станом на ранок 12 жовтня в повітряному просторі України все ще фіксують ворожі дрони.
Ворог завдав удару безпілотниками по одному з навчальних закладів Чугуєва. Будівля зазнала суттєвих ушкоджень, також пошкоджено житловий будинок неподалік.
Попередньо, відомо про 1 постраждалу жінку – у неї гостра реакція на стрес. На місці працюють екстрені служби.
За даними Генштабу, станом на вечір 11 жовтня відбулося 160 бойових зіткнень. Росіяни завдали 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ.
У суботу, 11 жовтня, помер іще один житель села Лапаївка Львівської області – Віталій Константинов. Чоловік постраждав під час масованої російської атаки в ніч на неділю, 5 жовтня.