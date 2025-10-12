Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 12 жовтня, повідомляє 24 Канал.

06:42, 12 жовтня

Увечері 11 жовтня російські війська запустили по Україні чергову хвилю ударних дронів. Перша група безпілотників з'явилася близько півночі.

Станом на ранок 12 жовтня в повітряному просторі України все ще фіксують ворожі дрони.

02:15, 12 жовтня

Окупанти вдарили по навчальному закладу Чугуєва

Ворог завдав удару безпілотниками по одному з навчальних закладів Чугуєва. Будівля зазнала суттєвих ушкоджень, також пошкоджено житловий будинок неподалік.

Попередньо, відомо про 1 постраждалу жінку – у неї гостра реакція на стрес. На місці працюють екстрені служби.

01:37, 12 жовтня

За даними Генштабу, станом на вечір 11 жовтня відбулося 160 бойових зіткнень. Росіяни завдали 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ.

00:11, 12 жовтня

У суботу, 11 жовтня, помер іще один житель села Лапаївка Львівської області – Віталій Константинов. Чоловік постраждав під час масованої російської атаки в ніч на неділю, 5 жовтня.