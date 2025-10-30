Массированная атака по Украине, вражеский удар по энергетике: хронология 1345 дня войны
Страна-агрессор Россия ночью и на рассвете 30 октября атаковала дронами и ракетами территорию Украины. Силы ПВО отражали атаки с воздуха. Также украинские защитники продолжают сдерживать натиск оккупантов на фронте.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 30 октября, сообщает 24 Канал.
Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий, Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь. Американский лидер назвал это "удивительной" встречей, а Си Цзиньпина – замечательным лидером. Мы долго говорили об Украине с Си. Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать. Мы согласились, что обе стороны погружены в борьбу, и иногда приходится позволять им воевать, сумасшедшие. Си поможет нам с Украиной, но мы больше ничего не можем сделать, Враг бил по городу ракетами и БПЛА. Он уточнил, что оккупанты нанесли по Запорожью не менее 20 БпЛА и 8 ракетных ударов. 5 многоэтажек и несколько частных домов повреждены из-за атаки россиян на Запорожье. Разрушено общежитие, изуродованы объекты инфраструктуры, о чем сообщил глава ОВА. Согласно данным ГСЧС, по одному из адресов произошло разрушение жилого дома с 1 по 4 этаж, после чего обвалился 5-ый. Спасатели проводят поисково-спасательные работы. Россия снова нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что как станет возможно, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба. Мониторинговые каналы сообщили о вылете 7 бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Воздушные силы сообщили, что в районе Киева находятся вражеские БпЛА. Позже в городе слышали взрывы.
