24 Канал Новости Украины Массированная атака по Украине, вражеский удар по энергетике: хронология 1345 дня войны
30 октября, 10:01


Массированная атака по Украине, вражеский удар по энергетике: хронология 1345 дня войны

Ирина Марцияш

Страна-агрессор Россия ночью и на рассвете 30 октября атаковала дронами и ракетами территорию Украины. Силы ПВО отражали атаки с воздуха. Также украинские защитники продолжают сдерживать натиск оккупантов на фронте.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 30 октября, сообщает 24 Канал.

09:22, 30 октября

Россия атаковала ТЭС в разных областях

Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины.

Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий, 
– указали в ДТЭК.

Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.

09:05, 30 октября

Говорил ли Трамп с Си об Украине?

Американский лидер назвал это "удивительной" встречей, а Си Цзиньпина – замечательным лидером.

Мы долго говорили об Украине с Си. Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать. Мы согласились, что обе стороны погружены в борьбу, и иногда приходится позволять им воевать, сумасшедшие. Си поможет нам с Украиной, но мы больше ничего не можем сделать,
– сказал он.

08:50, 30 октября

Карта пролета вражеских ракет и дронов

Российские оккупанты снова запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты, а также дроны.


Карта движения вражеских целей 30 октября / Фото monitorwar

07:53, 30 октября

Россия била ракетами и дронами по Запорожью

Враг бил по городу ракетами и БПЛА. Он уточнил, что оккупанты нанесли по Запорожью не менее 20 БпЛА и 8 ракетных ударов.

5 многоэтажек и несколько частных домов повреждены из-за атаки россиян на Запорожье. Разрушено общежитие, изуродованы объекты инфраструктуры, о чем сообщил глава ОВА.

Согласно данным ГСЧС, по одному из адресов произошло разрушение жилого дома с 1 по 4 этаж, после чего обвалился 5-ый. Спасатели проводят поисково-спасательные работы.

07:28, 30 октября

Потери врага на 30 октября

  • Личного состава – около 1 140 860 (+960) человек;
  • танков – 11 305 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 514 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 089 (+25);
  • РСЗО – 1 531 (+1);
  • средств ПВО – 1 232 (+2);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 75 707 (+340);
  • крылатых ракет – 3 880 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 993 (+128);
  • спецтехники – 3 986 (+0).
06:44, 30 октября

Россия снова наносит массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины

Россия снова нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что как станет возможно, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба.

02:21, 30 октября

Мониторинговые каналы сообщили о вылете 7 бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

01:21, 30 октября

Воздушные силы сообщили, что в районе Киева находятся вражеские БпЛА. Позже в городе слышали взрывы.


 