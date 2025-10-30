Массированная атака по Украине, вражеский удар по энергетике: хронология 1345 дня войны

07:53, 30 октября

Враг бил по городу ракетами и БПЛА. Он уточнил, что оккупанты нанесли по Запорожью не менее 20 БпЛА и 8 ракетных ударов.

5 многоэтажек и несколько частных домов повреждены из-за атаки россиян на Запорожье. Разрушено общежитие, изуродованы объекты инфраструктуры, о чем сообщил глава ОВА.

Согласно данным ГСЧС, по одному из адресов произошло разрушение жилого дома с 1 по 4 этаж, после чего обвалился 5-ый. Спасатели проводят поисково-спасательные работы.