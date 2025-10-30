Укр Рус
24 Канал Новини України Масована атака по Україні, ворожий удар по енергетиці: хронологія 1345 дня війни
30 жовтня, 10:01
13

Масована атака по Україні, ворожий удар по енергетиці: хронологія 1345 дня війни

Ірина Марціяш

Країна-агресорка Росія вночі та вдосвіта 30 жовтня атакувала дронами та ракетами територію України. Сили ППО відбивали атаки з повітря. Також українські захисники продовжують стримувати натиск окупантів на фронті.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 30 жовтня, повідомляє 24 Канал.

09:22, 30 жовтня

Росія атакувала ТЕС в різних областях

Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.

Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків, 
– вказали в ДТЕК.

Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.

09:05, 30 жовтня

Чи говорив Трамп із Сі про Україну?

Американський лідер назвав це "дивовижною" зустріччю, а Сі Цзіньпіна – чудовим лідером. 

Ми довго говорили про Україну з Сі. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони заглиблені в боротьбу, і іноді доводиться дозволяти їм воювати, божевільні. Сі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити,
– сказав він.

08:50, 30 жовтня

Карта прольоту ворожих ракет і дронів

Російські окупанти знову запустили по Україні крилаті та балістичні ракети, а також дрони.


Карта руху ворожих цілей 30 жовтня / Фото monitorwar

07:53, 30 жовтня

Росія била ракетами і дронами по Запоріжжю

Ворог бив по місту ракетами та БпЛА. Він уточнив, що окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів.

5 багатоповерхівок та кілька приватних будинків пошкоджені через атаку росіян на Запоріжжя. Зруйнований гуртожиток, понівечені обʼєкти інфраструктури, про що повідомив глава ОВА.

Відповідно до даних ДСНС, за однією з адрес сталося руйнування житлового будинку з 1 по 4 поверх, після чого обвалився 5-ий. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи.

07:28, 30 жовтня

Втрати ворога на 30 жовтня

  • Особового складу – близько 1 140 860 (+960) осіб;
  • танків – 11 305 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 514 (+3);
  • артилерійських систем – 34 089 (+25);
  • РСЗВ – 1 531 (+1);
  • засобів ППО – 1 232 (+2);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 707 (+340);
  • крилатих ракет – 3 880 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 993 (+128);
  • спецальної техніки – 3 986 (+0).
06:44, 30 жовтня

Росія знову завдає масованого удару по енергетичній інфраструктурі України

Росія знову завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Міністр енергетики Світлана Гринчук зазначила, що як стане можливо, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків.

02:21, 30 жовтня

Моніторингові канали повідомили про виліт 7 бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

01:21, 30 жовтня

Повітряні сили повідомили, що в районі Києва перебувають ворожі БпЛА. Пізніше у місті чули вибухи.


 