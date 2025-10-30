Масована атака по Україні, ворожий удар по енергетиці: хронологія 1345 дня війни
Країна-агресорка Росія вночі та вдосвіта 30 жовтня атакувала дронами та ракетами територію України. Сили ППО відбивали атаки з повітря. Також українські захисники продовжують стримувати натиск окупантів на фронті.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 30 жовтня, повідомляє 24 Канал.
Росія атакувала ТЕС в різних областях
– вказали в ДТЕК.
Чи говорив Трамп із Сі про Україну?
– сказав він.
Карта прольоту ворожих ракет і дронів
Росія била ракетами і дронами по Запоріжжю
Втрати ворога на 30 жовтня
Росія знову завдає масованого удару по енергетичній інфраструктурі України
Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.
Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків,
Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.
Американський лідер назвав це "дивовижною" зустріччю, а Сі Цзіньпіна – чудовим лідером.
Ми довго говорили про Україну з Сі. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони заглиблені в боротьбу, і іноді доводиться дозволяти їм воювати, божевільні. Сі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити,
Ворог бив по місту ракетами та БпЛА. Він уточнив, що окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів.
5 багатоповерхівок та кілька приватних будинків пошкоджені через атаку росіян на Запоріжжя. Зруйнований гуртожиток, понівечені обʼєкти інфраструктури, про що повідомив глава ОВА.
Відповідно до даних ДСНС, за однією з адрес сталося руйнування житлового будинку з 1 по 4 поверх, після чого обвалився 5-ий. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи.
Росія знову завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Міністр енергетики Світлана Гринчук зазначила, що як стане можливо, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків.
Моніторингові канали повідомили про виліт 7 бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
Повітряні сили повідомили, що в районі Києва перебувають ворожі БпЛА. Пізніше у місті чули вибухи.