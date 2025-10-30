07:53, 30 жовтня

Ворог бив по місту ракетами та БпЛА. Він уточнив, що окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів.

5 багатоповерхівок та кілька приватних будинків пошкоджені через атаку росіян на Запоріжжя. Зруйнований гуртожиток, понівечені обʼєкти інфраструктури, про що повідомив глава ОВА.

Відповідно до даних ДСНС, за однією з адрес сталося руйнування житлового будинку з 1 по 4 поверх, після чого обвалився 5-ий. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи.