Вражеский террор, Россия била по Украине "Шахедами" и ракетами: хронология 1354 дня войны
Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Ночью 8 ноября вражеские силы России снова атаковали регионы Украины.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости этих суток, сообщает 24 Канал.
В ряде регионов снова угроза атаки ракетами.
Удар по многоэтажке в Днепре
Удар вражеского "Шахеда" ночью в Днепре по многоэтажке полностью уничтожил несколько квартир, возник пожар.
По состоянию на 6 утра известно, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 10 человек, среди них 2 детей – 2 и 13 лет. Одна женщина погибла. Госпитализированы 6 человек, среди них ребенок.
Атака по Киеву
Российская армия осуществила комбинированную атаку на Киев с использованием ракет, а также БпЛА.
Под утро власти сообщили, что в Печерском районе произошел пожар – предварительно, там падение обломков во дворе жилого дома. По данным КГВА, на двух локациях в этом районе загорелись авто.
Взрывы в Николаеве
После 2 ночи в регион залетели ударные БпЛА врага и полетели в сторону Николаева.
От мониторов и местных СМИ стало известно о взрывах в Николаеве.
Сумы оказались под атакой
Воздушные Силы предупреждали о движении групп дронов на Сумщину дважды после полуночи – в 01:57 и в 02:24. Опасность в области продолжалась, когда в 02:23 жители Сум услышали взрывы.
В Харькове прогремела серия взрывов
Около 23:55 в Харькове слышали серию мощных взрывов. После полуночи 8 ноября атака российской армии продолжилась. Ближе к 2 ночи Харьковщина была атакована "Шахедами" и баллистикой.
В Харькове прозвучала серия взрывов. Предварительно, враг нанес ракетные удары. Информация о пострадавших пока не поступала,
– сообщили в ОВА.
Взрывы в Днепре и области
Звук взрыва жители Днепра услышали в 23:44. Затем еще несколько раз раздавались взрывы после полуночи, уже 8 ноября.
После второй ночи 8 ноября Днепропетровская ОГА информирует, что в Днепре из-за попадания БпЛА повреждена многоэтажка, разрушены несколько квартир, возник пожар.
Предварительно, есть 7 пострадавших.
Известно о последствиях и в Днепропетровской области:
- В Самаровском районе горит частный дом.
- Громко также было в Павлограде, там изуродованный магазин.
- В Синельниковском районе повреждена инфраструктура.