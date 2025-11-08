Укр Рус
Вражеский террор, Россия била по Украине "Шахедами" и ракетами: хронология 1354 дня войны
8 ноября, 06:41
9

Вражеский террор, Россия била по Украине "Шахедами" и ракетами: хронология 1354 дня войны

Ирина Марцияш

Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Ночью 8 ноября вражеские силы России снова атаковали регионы Украины.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости этих суток, сообщает 24 Канал.

06:29, 08 ноября

В ряде регионов снова угроза атаки ракетами.

06:05, 08 ноября

Удар по многоэтажке в Днепре

Удар вражеского "Шахеда" ночью в Днепре по многоэтажке полностью уничтожил несколько квартир, возник пожар.

По состоянию на 6 утра известно, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 10 человек, среди них 2 детей – 2 и 13 лет. Одна женщина погибла. Госпитализированы 6 человек, среди них ребенок.

04:24, 08 ноября

Атака по Киеву

Российская армия осуществила комбинированную атаку на Киев с использованием ракет, а также БпЛА.

Под утро власти сообщили, что в Печерском районе произошел пожар – предварительно, там падение обломков во дворе жилого дома. По данным КГВА, на двух локациях в этом районе загорелись авто.

02:36, 08 ноября

Взрывы в Николаеве

После 2 ночи в регион залетели ударные БпЛА врага и полетели в сторону Николаева.

От мониторов и местных СМИ стало известно о взрывах в Николаеве.

02:28, 08 ноября

Сумы оказались под атакой

Воздушные Силы предупреждали о движении групп дронов на Сумщину дважды после полуночи – в 01:57 и в 02:24. Опасность в области продолжалась, когда в 02:23 жители Сум услышали взрывы.

01:48, 08 ноября

В Харькове прогремела серия взрывов

Около 23:55 в Харькове слышали серию мощных взрывов. После полуночи 8 ноября атака российской армии продолжилась. Ближе к 2 ночи Харьковщина была атакована "Шахедами" и баллистикой.

В Харькове прозвучала серия взрывов. Предварительно, враг нанес ракетные удары. Информация о пострадавших пока не поступала,
– сообщили в ОВА.

00:27, 08 ноября

Взрывы в Днепре и области

Звук взрыва жители Днепра услышали в 23:44. Затем еще несколько раз раздавались взрывы после полуночи, уже 8 ноября.

После второй ночи 8 ноября Днепропетровская ОГА информирует, что в Днепре из-за попадания БпЛА повреждена многоэтажка, разрушены несколько квартир, возник пожар.

Предварительно, есть 7 пострадавших.

Известно о последствиях и в Днепропетровской области:

  • В Самаровском районе горит частный дом.
  • Громко также было в Павлограде, там изуродованный магазин.
  • В Синельниковском районе повреждена инфраструктура.