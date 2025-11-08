01:48, 8 ноября

Около 23:55 в Харькове слышали серию мощных взрывов. После полуночи 8 ноября атака российской армии продолжилась. Ближе к 2 ночи Харьковщина была атакована "Шахедами" и баллистикой.

В Харькове прозвучала серия взрывов. Предварительно, враг нанес ракетные удары. Информация о пострадавших пока не поступала,

– сообщили в ОВА.