Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини цієї доби, повідомляє 24 Канал.
В низці регіонів знову загроза атаки ракетами.
Удар ворожого "Шахеда" уночі у Дніпрі по багатоповерхівці повністю знищив кілька квартир, виникла пожежа.
Станом на 6 ранку відомо, що внаслідок атаки постраждали щонайменше 10 людей, серед них 2 дітей – 2 і 13 років. Одна жінка загинула. Госпіталізовано 6 осіб, серед них дитина.
Російська армія здійснила комбіновану атаку на Київ з використанням ракет, а також БпЛА.
Під ранок влада повідомила, що у Печерському районі сталася пожежа – попередньо, там падіння уламків у дворі житлового будинку. За даними КМВА, на двох локаціях у цьому районі загорілись авто.
Після 2 ночі до регіону залетіли ударні БпЛА ворога та полетіли у бік Миколаєва.
Від моніторів та місцевих ЗМІ стало відомо про вибухи у Миколаєві.
Повітряні Сили попереджали про рух груп дронів на Сумщину двічі після опівночі – о 01:57 та о 02:24. Небезпека в області тривала, коли о 02:23 жителі Сум почули вибухи.
Близько 23:55 у Харкові чули серію потужних вибухів. Після півночі 8 листопада атака російської армії продовжилася. Ближче до 2 ночі Харківщина була атакована "Шахедами" та балістикою.
У Харкові пролунала серія вибухів. Попередньо, ворог завдав ракетних ударів. Інформація про постраждалих наразі не надходила,
Звук вибуху жителі Дніпра почули о 23:44. Потім ще кілька разів лунали вибухи після півночі, вже 8 листопада.
Після другої ночі 8 листопада Дніпропетровська ОВА інформує, що у Дніпрі через влучання БпЛА пошкоджена багатоповерхівка, зруйновані декілька квартир, виникла пожежа.
Попередньо, є 7 постраждалих.
Відомо про наслідки й у Дніпропетровській області: