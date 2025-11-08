Укр Рус
8 листопада, 06:41
11

Ворожий терор, Росія била по Україні "Шахедами" та ракетами: хронологія 1354 дня війни

Ірина Марціяш

Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Вночі 8 листопада ворожі сили Росії знову атакували регіони України.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини цієї доби, повідомляє 24 Канал.

06:29, 08 листопада

В низці регіонів знову загроза атаки ракетами.

06:05, 08 листопада

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Удар ворожого "Шахеда" уночі у Дніпрі по багатоповерхівці повністю знищив кілька квартир, виникла пожежа. 

Станом на 6 ранку відомо, що внаслідок атаки постраждали щонайменше 10 людей, серед них 2 дітей – 2 і 13 років. Одна жінка загинула. Госпіталізовано 6 осіб, серед них дитина.

04:24, 08 листопада

Атака по Києву

Російська армія здійснила комбіновану атаку на Київ з використанням ракет, а також БпЛА.

Під ранок влада повідомила, що у Печерському районі сталася пожежа – попередньо, там падіння уламків у дворі житлового будинку. За даними КМВА, на двох локаціях у цьому районі загорілись авто.

02:36, 08 листопада

Вибухи у Миколаєві

Після 2 ночі до регіону залетіли ударні БпЛА ворога та полетіли у бік Миколаєва.

Від моніторів та місцевих ЗМІ стало відомо про вибухи у Миколаєві. 

02:28, 08 листопада

Суми опинилися під атакою

Повітряні Сили попереджали про рух груп дронів на Сумщину двічі після опівночі – о 01:57 та о 02:24. Небезпека в області тривала, коли о 02:23 жителі Сум почули вибухи.

01:48, 08 листопада

У Харкові пролунала серія вибухів

Близько 23:55 у Харкові чули серію потужних вибухів. Після півночі 8 листопада атака російської армії продовжилася. Ближче до 2 ночі Харківщина була атакована "Шахедами" та балістикою.

У Харкові пролунала серія вибухів. Попередньо, ворог завдав ракетних ударів. Інформація про постраждалих наразі не надходила,
– повідомили в ОВА.

00:27, 08 листопада

Вибухи в Дніпрі та області

Звук вибуху жителі Дніпра почули о 23:44. Потім ще кілька разів лунали вибухи після півночі, вже 8 листопада.

Після другої ночі 8 листопада Дніпропетровська ОВА інформує, що у Дніпрі через влучання БпЛА пошкоджена багатоповерхівка, зруйновані декілька квартир, виникла пожежа.

Попередньо, є 7 постраждалих.

Відомо про наслідки й у Дніпропетровській області:

  • У Самарівському районі горить приватний будинок.
  • Гучно також було у Павлограді, там понівечений магазин.
  • У Синельниківському районі пошкоджена інфраструктура.