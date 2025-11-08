Ворожий терор, Росія била по Україні "Шахедами" та ракетами: хронологія 1354 дня війни

Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Вночі 8 листопада ворожі сили Росії знову атакували регіони України.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини цієї доби, повідомляє 24 Канал.

