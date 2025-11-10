Попытки врага продвинуться на фронте, взрывы в России: хронология 1356 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1356 день. Кремль не оставляет попыток захватить наши территории и осуществлять террор населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 10 ноября, сообщает 24 Канал.

