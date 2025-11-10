Попытки врага продвинуться на фронте, взрывы в России: хронология 1356 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1356 день. Кремль не оставляет попыток захватить наши территории и осуществлять террор населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 10 ноября, сообщает 24 Канал.
Ночь на 10 ноября выдалась неспокойной для жителей российского города Туапсе. В сети сообщают, что взрыв произошел вблизи причала №167, где обычно швартуются вспомогательные суда Черноморского флота России. Предварительная информация свидетельствует о возможном попадании в один из российских военных кораблей. Всего с начала минувших суток произошло 248 боевых столкновений. ВСУ продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневого поражения. Российские захватчики нанесли 27 авиационных ударов, сбросили 81 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1423 дронов-камикадзе и осуществили 2681 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов. По всей Украине объявляли ракетную опасность. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. Около 1 часа ночи объявили отбой.
