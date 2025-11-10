Намагання ворога просунутися на фронті, вибухи в Росії: хронологія 1356 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1356 день. Кремль не полишає спроб захопити наші території та здійснювати терор населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 10 листопада, повідомляє 24 Канал.
Ніч на 10 листопада видалася неспокійною для мешканців російського міста Туапсе. В мережі повідомляють, що вибух стався поблизу причалу №167, де зазвичай швартуються допоміжні судна Чорноморського флоту Росії. Попередня інформація свідчить про можливе влучання в один із російських військових кораблів. Загалом від початку минулої доби відбулося 248 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські загарбники завдали 27 авіаційних ударів, скинули 81 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1423 дронів-камікадзе та здійснили 2681 обстріл позицій наших військ і населених пунктів. По всій Україні оголошували ракетну небезпеку. Було зафіксовано зліт МіГ-31К. Близько 1 години ночі оголосили відбій.
