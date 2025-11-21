Российский террор, "хлопок" в Крыму: хронология 1367 дня войны
Уже 1367 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор российским войскам. Украинские защитники продолжают сдерживать натиск оккупантов на ключевых направлениях фронта, нанося врагу значительные потери.
О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события 21 ноября – сообщает 24 Канал.
В ночь на 21 ноября под ударом оказался город Саки во временно оккупированном Крыму. Его атаковали дроны. Под прицелом, вероятно была местная ТЭЦ. Местные сообщали о серии взрывов и ярких вспышек в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке. В Запорожье от удара врага вечером 20 ноября 5 человек погибли, еще восемь получили ранения. Известно, что в результате атаки повреждены дома, магазин и рынок. В частности, в городе по меньшей мере 5 поврежденных многоэтажек, разрушены торговые павильоны. Пожар, который возник на месте одного из прилетов, ликвидировали. В результате атаки врага в городе поврежден жилой дом и предприятия в одном из районов. Пострадали 4 человека, 3 госпитализированы с ожогами и взрывными травмами доставлены. Проект DeepState сообщил, что россияне захватили село Веселое в Запорожской области. В то же время в комментарии "Суспільному" представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что оккупации Веселого нет. По его словам, россияне массированно обстреливают украинские позиции в этом населенном пункте. Но ни зайти в него, ни завести свои группы закрепления и взять село под контроль противник не может. По словам президента, он объяснил американской делегации моменты, которые являются принципиальными для Украины. Как результат – стороны договорились вместе работать над мирными предложениями. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу – Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире, Также он сообщил, что в ближайшие дни планирует провести разговор с Дональдом Трампом. В 01:16 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне попали дроном по Слободскому району города. Это беспилотник "Гербера". К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
