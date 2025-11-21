О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события 21 ноября – сообщает 24 Канал.

06:58, 21 ноября

Потери врага

  • Личного состава – около 1 163 170 (+1 050) человек,
  • танков – 11 357 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 600 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 550 (+20);
  • РСЗО – 1 546 (+0);
  • средств ПВО – 1 247 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 82 620 (+150);
  • крылатых ракет – 3 981 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 768 (+65);
  • специальной техники – 4 002 (+0).

06:45, 21 ноября

Взрывы в Крыму

В ночь на 21 ноября под ударом оказался город Саки во временно оккупированном Крыму. Его атаковали дроны.

Под прицелом, вероятно была местная ТЭЦ. Местные сообщали о серии взрывов и ярких вспышек в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

04:53, 21 ноября

Авиационный удар по Запорожью

В Запорожье от удара врага вечером 20 ноября 5 человек погибли, еще восемь получили ранения.

Известно, что в результате атаки повреждены дома, магазин и рынок. В частности, в городе по меньшей мере 5 поврежденных многоэтажек, разрушены торговые павильоны.

Пожар, который возник на месте одного из прилетов, ликвидировали.

04:29, 21 ноября

Удар по Одессе

В результате атаки врага в городе поврежден жилой дом и предприятия в одном из районов.

Пострадали 4 человека, 3 госпитализированы с ожогами и взрывными травмами доставлены.


03:05, 21 ноября

В ВСУ опровергли заявление DeepState об оккупации села на Запорожье

Проект DeepState сообщил, что россияне захватили село Веселое в Запорожской области. В то же время в комментарии "Суспільному" представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что оккупации Веселого нет.

По его словам, россияне массированно обстреливают украинские позиции в этом населенном пункте. Но ни зайти в него, ни завести свои группы закрепления и взять село под контроль противник не может.

02:40, 21 ноября

Зеленский отреагировал на мирный план Трампа

По словам президента, он объяснил американской делегации моменты, которые являются принципиальными для Украины. Как результат – стороны договорились вместе работать над мирными предложениями.

Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу – Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире,
– подчеркнул политик.

Также он сообщил, что в ближайшие дни планирует провести разговор с Дональдом Трампом.


01:29, 21 ноября

В Харькове слышали взрывы

В 01:16 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне попали дроном по Слободскому району города. Это беспилотник "Гербера". К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.